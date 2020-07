L’estate dei traghetti tra sicurezza e promo

Itinerari tutti confermati e nuove regole a bordo. I traghetti affrontano la stagione estiva 2020 ripartendo dalle rotte turistiche verso l’Italia, le isole e il Mediterraneo. Parola d’ordine sicurezza, con tutte le misure del caso stabilite in collaborazione con le autorità. Le compagnie di navigazione propongono anche particolari promozioni per chi sceglie i ferry come mezzo di trasporto per le vacanze.

GRIMALDI/MINOAN. Conferma i collegamenti per la stagione estiva 2020 – per Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia, Tunisia, Marocco e Malta – Grimaldi Lines. Partenze all’insegna di comfort e sicurezza per la Sardegna con le tratte Livorno-Olbia (2 al giorno), Civitavecchia-Porto Torres (5 alla settimana in alta stagione) e la linea Civitavecchia-Olbia (partenze giornaliere). Per la Sicilia 3 collegamenti: Livorno-Palermo (3 alla settimana), Salerno-Catania (6 alla settimana) e Salerno-Palermo (2 alla settimana). Le navi viaggiano con capacità ridotta e gli equipaggi vigilano su: accesso contingentato, rispetto della distanza, uso del gel disinfettante, sanificazione. Per i passeggeri, controllo temperatura pre imbarco, mascherina e guanti, vademecum per la tutela della salute. Stessi protocolli per Minoan, che naviga verso le isole greche. Partenze giornaliere da Ancona – martedì escluso – per Igoumenitsa, Patrasso e Corfù. Da metà luglio, diretto per Corfù. Da Venezia si raggiunge Igoumenitsa e Patrasso. Per la Grecia, obbligo di registrazione sul sito del Paese e autocertificazione.

GNV. Gnv ha stilato una Carta dei Servizi di sicurezza, replicando su tutte le unità l’esperienza acquisita con il progetto “nave-ospedale” di Genova per l’emergenza Covid-19. La compagnia ha anche ottenuto la Biosafety Trust Certification, certificazione Rina. Offerta rivisitata in termini di capacità e di flussi organizzativi e condizioni ideali per il distanziamento sociale. Al centro della programmazione Sicilia e Sardegna. La compagnia ha adottato modalità di sicurezza per ogni fase di viaggio, a partire dall’accesso ai terminal e alle biglietterie portuali. Gnv propone uno sconto del 25% per Sicilia e Sardegna e 20% per la Tunisia per viaggi fino al 30 settembre, prenotando entro il 22 luglio.

SNAV. Attivi i collegamenti Snav verso isole e Croazia. È ripartito il collegamento veloce da Napoli con le Eolie (Stromboli, Panarea, Salina, Lipari, Vulcano) e sono state ripotenziate le rotte per Capri, Ischia e Procida. Snav conferma la programmazione e punta anche sull’estero «con quattro partenze a settimana da Ancona a Spalato, in Croazia, a bordo del cruise ferry Snav Aurelia lunedì, mercoledì, venerdì e sabato – spiega l’ad Giuseppe Langella – Il Paese offre 54 bellissime isole. I bambini fino a 11 anni viaggiano gratis». La compagnia si è concentrata sulla sicurezza: sanificazione certificata, distanziamento, filtri Hepa.

MOBY. Sardegna, Sicilia, Corsica, Isola d’Elba e arcipelago toscano, isole Tremiti: ecco la programmazione estiva di Moby, Tirrenia e Toremar, che a bordo hanno inserito la figura del care manager e adottato protocolli per la sicurezza. Dopo aver aggiunto 66 partenze fra Genova e la Sardegna, schierato le ammiraglie sulla rotta Genova-Bastia e portato a regime i viaggi Piombino-Elba con oltre 100 partenze al giorno, arrivano ulteriori partenze sulla Genova-Olbia.

ELLADE VIAGGI. Durante lo stop Ellade Viaggi ha migliorato il booking online, con funzioni come il calendario intelligente. Ha perfezionato la connessione con Grimaldi Lines per Sicilia e Sardegna con la stampa diretta del biglietto della compagnia e l’acquisto dei servizi accessori. Lo stesso sta facendo per Gnv. Aggiunte le linee di Corsica e Sardinia Ferries; il Tirreno è ben coperto anche con Tirrenia, Moby, Toremar, Snav, Caronte, Siremar, Liberty Lines. Sul fronte Adriatico, sono ripartiti i collegamenti per Grecia, Albania e Croazia.