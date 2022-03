L’estate 2022 di Gnv: aumentano flotta e rotte













Novità nella famiglia Gnv per l’estate 2022. I traghetti per la Sardegna raddoppiano, con 4 navi e 2 partenze al giorno, tutti i giorni, da Genova verso le spiagge più belle d’Italia: Porto Torres, a un passo da mete turistiche come Stintino e Alghero, e Olbia, destinazione storica che la compagnia ha ripreso a collegare dal 2019.

Confermata anche per l’estate 2022 la linea fra Civitavecchia e Olbia con partenze da entrambi i porti, che quest’anno passano da 5 a 6 alla settimana, con un’offerta aumentata in termini di numero di viaggi e di traghetti per la Sardegna.

Continuano i viaggi in traghetto per la Sicilia, con collegamenti giornalieri da e per Palermo con Genova e Napoli, le linee da Civitavecchia per Palermo e Termini Imerese e un’offerta di rotte che permette di collegare la Sicilia ai porti più importanti dell’arco tirrenico.

La compagnia sta preparando novità per la prossima stagione, come il servizio Camping on board, a disposizione dei camperisti che potranno posteggiare a bordo in uno speciale spazio esterno, pernottare in camper e accedere al bar, al ristorante e alle aree comuni del traghetto, senza rinunciare al comfort del proprio camper, e che verrà proposto sulle linee da Civitavecchia per Olbia e per Termini Imerese.

A partire da questa estate chi sceglie una suite avrà inclusa una dolce colazione in camera; la compagnia lascia scegliere ai passeggeri se preferiscono avere un tavolo riservato nella sala colazione o gustarla comodamente in cabina.

Inoltre, la flotta di Gnv è in costante crescita a ha da poco raggiunto le 25 unità. A febbraio è arrivata infatti la nuova nave Gnv Spirit: ampi spazi di bordo, capacità di accoglienza fino a 1.595 passeggeri, 265 cabine, ascensori a ogni ponte nave, area relax con piscina, 3 bar di bordo, sala ristorante, spazio dedicato all’intrattenimento dei più piccoli, shop e area dedicata agli amici a quattro zampe, con servizi in linea con il posizionamento della compagnia.