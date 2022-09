L’espansione di Sandals tra nuovi resort e destination wedding

Un luxury all inclusive che vuole continuare a innovare: così si presenta Sandals, gruppo dalle radici jamaicane, trascorso il giro di boa dei primi quarant’anni di attività e passato il timone dal fondatore Gordon “Butch” Stewart, mancato l’anno scorso, al figlio Adam, ora executive chairman.

Il portfolio infatti si espande con nuovi prodotti, restyling e debutti di nuovi resort, come spiega Christian Casagrande, sales manager Southern Europe: «Il 24 maggio 2023 è prevista l’inaugurazione del Sandals Dunn’s River in Jamaica, che in realtà è un ritorno, dato che la struttura era stata presente nel Gruppo negli anni ’90».

Il nuovo Sandals Dunn’s River sarà rinnovato in toto e l’adiacente terreno fronte oceano verrà trasformato in un ulteriore nuovo resort, il Sandals Royal Dunn’s River, un resort di lusso con circa 250 camere e suite. Questi due hotel “gemelli” opereranno in modo molto simile ai già esistenti e adiacenti tra loro Sandals Barbados e Royal Barbados, sulla base dell’idea aziendale sviluppata, ovvero offrendo agli ospiti la possibilità di usufruire di tutti i servizi dei due resort all inclusive a Barbados.

Sempre a Ocho Rios dovrebbe arrivare un nuovo Beaches, ovvero una nuova struttura del brand dedicato alle famiglie, mentre Sandals rimane adult only. Il Resort Runaway Bay diventerà infatti il terzo Beaches Resort per famiglie in Giamaica, con circa 400 suite e l’accesso al Runaway Bay Golf Club. Il marchio Beaches debutterà anche a St. Vincent come nuova destinazione.

Ma non si tratta dell’unica new entry. Sandals approda per la prima volta su un’isola non parlante inglese con il nuovo Sandals Royal Curaçao, aperto a giugno di quest’anno. «L’isola è collegata all’Europa dai voli giornalieri Klm da Amsterdam, aprendo dunque nuove possibilità a chi cerca un soggiorno balneare e non solo un combinato, di solito la scelta più diffusa sul mercato italiano, in abbinamento agli Stati Uniti con Miami e New York. Curaçao si potrà prestare come meta secca e, con il suo clima favorevole tutto l’anno, si potrà proporre facilmente anche in estate e sarà dunque un incentivo in più», aggiunge Casagrande.

Antigua e Bahamas sono attualmente le mete più gettonate dal mercato italiano, come anche Turks & Caicos e, prima della pandemia, Barbados. «Dalla riapertura il mercato sta reagendo bene e quindi possiamo parlare di cauto ottimismo per il prossimo futuro», conclude il manager. Intanto, Sandals ritorna a Ttg Travel Experience dopo due anni con spazi propri e conferma anche la partecipazione alle principali fiere del settore sposi, essendo gli honeymooner un core business del Gruppo cui vanno ad aggiungersi, come nuovo trend, anche i matrimoni ai Caraibi.