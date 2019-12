L’espansione di Qatar Airways in Europa nel 2020

Qatar Airways ha annunciato due nuove destinazioni nel Mediterraneo – Santorini e Dubrovnik – che entreranno a far parte del network nella prima metà del 2020 e altre ancora saranno rivelate nei prossimi mesi. La compagnia aggiungerà 66 frequenze settimanali a 20 destinazioni, grazie alla domanda del mercato e alle recenti consegne di aerei a minor consumo di carburante.

Venezia da 7 frequenze settimanali passa a 11. Le quattro frequenze aggiuntive saranno operative dal 1° luglio 2020, con uno schedule che prevede un volo giornaliero in partenza alle 17.55, e un volo aggiuntivo alle 23.15 nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.

La compagnia aerea sarà il primo vettore del Golfo a operare i voli diretti per Santorini, quarta destinazione in Grecia dopo Atene, Mykonos e Salonicco, con inizio dei servizi il 20 maggio 2020. I voli per Dubrovnik, seconda destinazione in Croazia dopo Zagabria, inizieranno il 20 aprile 2020.

L’annuncio segue di un giorno il volo inaugurale per Gaborone, Botswana, che ha segnato la nona nuova destinazione lanciata dalla compagnia aerea nel 2019. Qatar Airways ha anche riconfermato Osaka, Giappone, che entrerà a far parte del network nel 2020, con il volo inaugurale in partenza il 6 aprile.

«Siamo lieti di annunciare che Santorini e Dubrovnik entreranno a far parte della nostra rete globale nel 2020 – ha affermato l’amministratore delegato del gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker – Ci impegniamo per offrire ai nostri passeggeri il maggior numero possibile di scelte di connessioni senza soluzione di continuità. Con l’aggiunta di queste nuove rotte, il nostro network si espanderà fino a 170 destinazioni, invitiamo inoltre tutti i passeggeri ad approfittare della capacità e della flessibilità offerta dalle 66 frequenze settimanali aggiuntive che stiamo introducendo a 20 destinazioni nel nostro network».

I voli per Santorini, Grecia e Dubrovnik, Croazia saranno operati da un Airbus A320, con 12 posti in Business Class e 132 posti in Economy Class. Le nuove destinazioni 2020: Dubrovnik, Croazia con tre voli settimanali in aumento a cinque (dal 18 maggio al 30 settembre); Santorini, Grecia fino a quattro voli settimanali; Osaka, Giappone con cinque voli settimanali in aumento al giorno dal 23 giugno 2020.

Per il 2020 sono previsti i seguenti aumenti di frequenza:

Africa:

Maputo, Mozambico, aumenterà da tre a cinque voli settimanali

Windhoek, Namibia, passerà da cinque a sette voli settimanali

Tre dei sette voli settimanali per Kigali, Ruanda, vengono sconnessi da Entebbe, Uganda e operano voli diretti non-stop per ogni destinazione

Il servizio giornaliero per Kilimanjaro, e Dar Es Salaam, Tanzania sarà collegato con voli giornalieri diretti non stop per ogni destinazione

Asia:

Colombo, Sri Lanka, aumenterà da quattro a cinque voli giornalieri

Dacca, Bangladesh, passerà da tre a quattro voli giornalieri

Penang e Langkawi, Malesia, il servizio combinato passerà da cinque a sette voli settimanali

Europa: