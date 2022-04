Leonardo Hotels riceve 315 milioni e si espande in Europa













Fattal Hotel Group, la società a cui fa capo Leonardo Hotels, ha creato un fondo di investimento alberghiero di oltre 315 milioni di euro per espandere il suo portfolio, con particolare attenzione rivolta all’Europa.

Recentemente sono stati acquisiti per 40 milioni due strutture a Malaga e Maiorca per 260 camere complessive, già aggiunti alla venture.

«Il settore alberghiero sia europeo che globale sta affrontando enormi cambiamenti e processi di trasformazione – ha dichiarato Yoram Biton, managing director Leonardo Hotels Central Europe – Continuiamo a guardare al futuro con grande fiducia e stiamo rafforzando la nostra posizione nei segmenti business e meeting, oltre ad aumentare i nostri servizi per il segmento dei viaggiatori leisure».

Shahar Aha, cfo di Fattal Hotel Group, ha commentato: «L’Europa è un’area interessante per noi, poiché è un mercato in crescita dove possiamo investire in singoli hotel e in gruppi alberghieri. Questo ci ha motivato a lanciare un fondo di investimento con partner leader del settore finanziario in Israele».

Gli investitori del fondo, che può arrivare fino a 400 milioni di euro, sono Menora Mivtachim, Harel Insurance e Leumi Partners insieme a Fattal Properties (Europe) Ltd.