Leonardo Hotels riapre all’Italia e inaugura a Verona

Dopo i mesi di lockdown, Leonardo Hotels ha riaperto le porte delle sue strutture anche se con servizi inizialmente limitati e, dove possibile, ha cercato di rendere più agevole il soggiorno automatizzando alcune procedure come quelle di check in e check out.

In parallelo alla fase di riapertura Leonardo Hotels continuerà anche il suo piano di espansione in Italia, che l’emergenza sanitaria aveva rallentato, con l’apertura dal 1° luglio del Leonardo Hotel Verona, una struttura che permette al Gruppo di consolidare la sua presenza nell’area del nord-est italiana.

L’hotel è situato nel quartiere Borgo Roma, posizione strategica per raggiungere la Fiera di Verona e l’aeroporto Valerio Catullo. «Forte delle sue cinque sale meeting – spiega Rafi Carmon, cluster general manager Leonardo Hotels Italy, Austria and Hungary – parliamo di una destinazione prettamente business che, in questa estate italiana, si proporrà soprattutto come leisure, accogliendo famiglie e piccoli gruppi».