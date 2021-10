Leonardo Hotels e Niutek presentano la Live Events Platform













Leonardo Hotels Italia ha lanciato un nuovo servizio per gli eventi business e Mice nelle sue strutture, con un’offerta innovativa realizzata in collaborazione con Niutek Technology Solution. Stiamo parlando della Live Events Platform, per proporre eventi in live streaming e webinar, oltre che appuntamenti dal vivo.

Tra i servizi offerti, sono previsti sistemi audio, traduzione simultanea, illuminazione ed effetti luminosi, dj consolle, produzione di contenuti video.

Rafi Carmon, cluster general manager Leonardo Hotels Italia, Austria, Ungheria, ha commentato: «Siamo lieti di offrire una proposta sempre più tecnologica e innovativa per la nostra clientela business e Mice. Questa collaborazione con Niutek consentirà ai nostri ospiti di realizzare eventi in presenza o da remoto, coinvolgenti e produttivi, utilizzando tecnologie all’avanguardia con il supporto di un team di esperti, aiutandoci a migliorare sempre più la nostra offerta per il settore degli eventi aziendali».