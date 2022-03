Leolandia riapre i cancelli da sabato 12 marzo













Leolandia, a due passi da Milano, riapre le sue porte da sabato 12 marzo. In programma una grande stagione all’insegna di divertimento e spensieratezza, con molte novità e un’attenzione particolare alle iniziative che permettono di insegnare ai piccoli a rispettare la natura.

«Siamo finalmente pronti ad accogliere gli ospiti – dichiara Giuseppe Ira, presidente di Leolandia – Consapevoli del nostro ruolo sociale per il benessere delle famiglie e dei bambini. Siamo certi che il pubblico desidera tornare a trovarci e contiamo di recuperare buona parte delle perdite accumulate negli ultimi due anni, raggiungendo entro il 2022 il pareggio del bilancio».

«Ringrazio la Regione Lombardia che ha agito celermente per garantire l’accesso ai ristori stanziati per la nostra categoria, consentendoci di mantenere gli impegni verso i dipendenti, per un totale di oltre 600 addetti tra fissi e stagionali, e la continuità operativa della nostra azienda che, ad oggi, è il più grande ed importante parco a tema in Italia ancora al 100% di proprietà italiana», aggiunge Ira.

Numerose le sorprese in serbo per i visitatori, a cominciare dal ricco palinsesto di show dal vivo, per un totale di nove titoli prodotti internamente con un cast di oltre 30 artisti. Al Teatro della Foresta, grandi e piccini potranno assistere all’inedito spettacolo di Masha e Orso, alle prese con una nuova esilarante avventura.

Da non perdere anche il mini-live show di Bing e Flop, attesissimi dai più piccoli, e l’esibizione acrobatica ad alto tasso di adrenalina di Ladybug e Chat Noir, protagonisti della serie Miraculous.

Presenti anche il Trenino Thomas, sempre pronto a offrire il giro del parco a bordo dei suoi vagoni, e i Superpigiamini, nella nuova area a tema Pj Masks City.

Confermata la promozione che prevede l’offerta di un ingresso omaggio aggiuntivo per ogni biglietto acquistato online o direttamente in biglietteria.