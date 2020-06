Leolandia dà il via alla nuova stagione il 20 giugno

Sabato 20 giugno riapre i battenti Leolandia, il parco a tema di Capriate San Gervasio (Bergamo) dedicato alle famiglie con bambini fino a 10 anni di età.

In vista dell’apertura, Leolandia ha realizzato un sondaggio per identificare il sentiment degli ospiti e le loro aspettative, in modo da coniugare al meglio il rispetto delle norme di sicurezza previste dai protocolli per i parchi divertimento con il bisogno di tranquillità e il percepito del pubblico. I risultati sono incoraggianti: il 97% degli intervistati dichiara di sentirsi sicuro a frequentare la destinazione, e il 65% intende farlo entro la fine del 2020.

Per garantire il distanziamento tra i nuclei famigliari ed evitare assembramenti gli ingressi saranno contingentati anche grazie a sistemi di acquisto e prenotazione dei biglietti online. Gli spazi comuni, attrazioni comprese, saranno costantemente sanificati, mentre una squadra di steward sarà a disposizione di grandi e piccini per spiegare le nuove “regole del gioco”.

Per gli ospiti di Leolandia, spazio alla nuovissima Pj Masks City, la prima area a tema dedicata alla serie Tv dei Superpigiamini, campione di ascolti in Italia e all’estero. Presenti all’appello anche Masha e Orso, Bing e Flop e tutti gli altri personaggi amati dai più piccoli.