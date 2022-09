L’Ente del turismo della Thailandia fa il restyling al suo magazine

Novità per la rivista edita dall’Ente nazionale per il turismo thailandese e diretta da Corrado Ruggeri, che ora prende il nome di Beautiful Thailand e si forgia di una nuova organizzazione grafica e nuovi contenuti.

«Abbiamo deciso di rinnovare rispetto al progetto iniziale di Taste of Thailand – spiega il marketing manager dell’Ente Sandro Botticelli – Abbiamo optato per un restyling della grafica, per la riorganizzazione e ottimizzazione dei contenuti rispetto alla precedente impostazione e per il ritorno alla carta patinata. Tutte scelte funzionali a sostenere la vocazione che ci ha ispirato alla nascita del progetto: rappresentare un mezzo di promozione della destinazione e, allo stesso tempo, una fonte di formazione per tutti gli operatori e agenti di viaggi che si occupano di Thailandia».

Il corpo centrale della rivista rimane sostanzialmente immutato. Si tratta delle pagine dedicate al racconto della Thailandia attraverso gli occhi di personaggi del mondo del cinema, della televisione e della musica che, insieme all’Ente del turismo thailandese, intraprendono un viaggio di scoperta del Paese raccontandolo in prima persona, con i propri occhi. Le rubriche storiche del magazine si evolvono e occupano lo spazio in maniera diversa, più funzionale alla fruizione da parte del lettore. L’editoriale mantiene la finalità di informare sui prossimi passi della Thailandia nella sua strategia di promozione.