L’Enac sospenderà la licenza a Blue Panorama













L’Ente nazionale per l’aviazione civile interviene sulla vicenda Blue Panorama Airlines che ha messo a terra i suoi aerei. “La decisione del vettore – fa sapere attraverso una nota ufficiale – fa seguito al procedimento avviato dall’Enac il 22 ottobre per la sospensione del Certificato di operatore aereo (Coa) e della licenza di trasporto aereo, correlato alla richiesta di chiarimenti sulle carenze di natura finanziaria riscontrate nella società, ma che non hanno comunque mai avuto impatti sulla sicurezza del volo”.

Procedimento che ora l’Ente comunica di portare avanti, prendendo atto della decisione presa dalla società (Uvet, ndr). L’Enac, invitando i passeggeri in possesso di biglietti emessi da Blue Panorama a contattare la compagnia aerea per ogni informazione, fa anche sapere che “continuerà a seguire nei prossimi giorni gli sviluppi della situazione a tutela dell’interesse pubblico e dei passeggeri”.

Da fonti interne al vettore, già ieri, erano arrivate rassicurazioni sul fatto che tutti i passeggeri sono già stati riprotetti e nessuno è rimasto a terra. Da sciogliere invece il tema dei voucher inutilizzati che preoccupa le agenzie di viaggi.

Blue Panorama con il suo brand Luke Air conta circa 620 dipendenti e una flotta di 10 Boeing 737 e un paio di Airbus A330. La crisi sanitaria e la mancata erogazione dei fondi Covid da parte del governo avrebbero fatto precipitare la sua situazione finanziaria.