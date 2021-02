L’Enac approva il piano di espansione dell’Aeroporto di Bologna













L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac)ha approvato in via definitiva la dichiarazione di pubblica utilità del piano di sviluppo dell’aeroporto di Bologna, recante un esteso programma degli interventi di potenziamento infrastrutturale fino al 2030. In questo modo Aeroporto Marconi di Bologna spa, gestore dello scalo emiliano, viene legittimato da Enac ad operare per tutte le attività attuative delle opere previste nel Masterplan, compresa l’acquisizione delle aree di espansione.

“Il Masterplan approvato rappresenta la base solida su cui costruire un percorso di sviluppo condiviso con l’Authority in ottica di complessiva sostenibilità e coerenza del complesso degli investimenti aeroportuali, alla luce degli attesi livelli di traffico e tenuto anche conto degli impatti dell’attuale emergenza pandemica”, sottolinea la nota della società di gestione.

La strategia di sostenibilità del Gruppo è improntata nel breve periodo a preservare gli asset aziendali, in particolare attraverso il mantenimento dei livelli occupazionali e il cash flow, così garantendo le condizioni per la crescita nel medio periodo.

“La realizzazione per fasi del Masterplan al 2030 avverrà con risorse finanziarie in parte già disponibili – proprie e per linee di credito già attive e rese note – e con ulteriori risorse finanziarie che il Gruppo intende reperire nei prossimi anni”, conclude la nota di Aeroporto Marconi di Bologna spa.