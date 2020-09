L’eleganza di Radisson atterra all’aeroporto di Heathrow

Radisson Hotel Group amplia il suo portfolio con l’arrivo della prima struttura nel Regno Unito a marchio omonimo. Il Centre Radisson Hotel & Conference London Heathrow infatti è situato all’aeroporto londinese, così come anche la seconda struttura Radisson Red in Uk.

La struttura dispone di un’ala con 258 camere dal design audace e giocoso di Radisson Red. Le altre camere, più di 600, seguono lo stile di ispirazione scandinava del brand Radisson, come dall’ heritage del Gruppo. Le family room con letti a castello che potranno ospitare fino a 4 persone saranno disponibili in entrambi i brand nella nuova struttura.

All’arrivo gli ospiti saranno accolti nella lobby elegante dallo stile contemporaneo concepita per socializzare, lavorare o rilassarsi. Il ristorante, il lounge e il bar, condivisi da entrambi gli hotel, prevedono spazi piacevoli sia per cominciare una vacanza divertente che per rilassarsi dopo una lunga giornata di lavoro. È disponibile anche un’area reception ad uso esclusivo degli equipaggi delle compagnie aeree.

«Introdurre due nuovi brand in un aeroporto così importante è entusiasmante. Sono la nostra prima struttura Radisson e la seconda Radisson Red nel Regno Unito ed è un passo molto importante per l’azienda. La grande trasformazione della struttura soddisfa le esigenze sempre in evoluzione dei nostri clienti», ha affermato Tom Flanagan Karttunen, area senior vice president northern & western Europe, Radisson Hotel Group.

Radisson Red London Heathrow dispone di un’executive lounge dallo stile audace dove vengono offerti bevande e spuntini. La sala conferenze e lo spazio eventi, già esistenti, si adattano facilmente per rispondere alle esigenze di gruppi di varie dimensioni e necessità diverse. La struttura ha due centri conferenze multiuso e 41 meeting room, che includono anche 21 salette “syndicate”.

Radisson Hotel & Conference Centre London Heathrow e Radisson Red London Heathrow si trovano a breve distanza in auto dall’aeroporto di Heathrow, ideali per i viaggiatori in ricerca di un pernottamento rilassante prima o dopo le loro vacanze. La struttura è anche adatta per i viaggiatori d’affari in trasferta a Londra o alla ricerca di spazi per riunioni o eventi nel luogo.

La priorità assoluta di Radisson Hotel Group è la salute e la sicurezza dei suoi ospiti, dei suoi membri del team e partner di lavoro. A maggio 2020 il Gruppo ha annunciato il suo protocollo di sicurezza, Radisson Hotels Safety Protocol in collaborazione con Sgs, la società di ispezione, verifica, collaudo e certificazione di tali procedure, leader a livello mondiale.