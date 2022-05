Legoland Water Park riapre a Gardaland













Il 14 maggio a Gardaland riapre Legoland, il primo parco acquatico in Europa e quinto nel mondo interamente tematizzato Lego. Dopo il successo della stagione precedente, che ha visto il parco raggiungere l’85% di occupancy, il parco dà inizio alla stagione 2022.

Bambini, ragazzi e famiglie potranno scegliere tra varie attrazioni, come la Lego River Adventure e la Jungle Adventure, da percorrere su gommoni personalizzabili con mattoncini Lego, e il Beach Party, che include sette scivoli con finale a sorpresa.

Avventure e giochi, ma anche tante attività legate alla creatività a Lego Creation Island, dove gli ospiti possono costruire ciò che desiderano con migliaia di mattoncini colorati o enormi blocchi grigi morbidi per creare muri altissimi. I più piccoli, invece, possono giocare al Duplo Splash, tra scivoli e giochi d’acqua, o Pirate Bay, una grande piscina per tutta la famiglia.

Una delle attrazioni sarà Miniland, dove ammirare i monumenti più importanti d’Italia, come il Colosseo o il Duomo di Milano, riprodotti con l’uso di 4 milioni e 900mila mattoncini Lego.

Dal 14 maggio al 10 giugno, il parco sarà aperto ai visitatori dalle 11 alle 18 e vi si potrà accedere soltanto acquistando un biglietto combinato con quello di Gardaland Park. I possessori di quest’ultimo potranno accedere al parco a tema pagando un supplemento alle biglietterie sul posto.

Il parco acquatico è pensato per le famiglie, ma soprattutto per ragazzi e bambini, per questo motivo i minori di 12 anni non possono accedere senza un adulto ad accompagnarli, mentre gli adulti non possono accedere se non come accompagnatori di uno o più minori di 12 anni.