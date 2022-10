L’Egitto si prepara alla Cop27 e promuove la campagna Egypt Alive

Schierato tra gli stand di Rimini anche l’Egitto (022-043, Pad. C2), che al mercato italiano presenta il nuovo appeal della destinazione, che si appresta a ospitare la prossima Cop27 sull’ambiente a novembre.

Un appuntamento importante, per il quale Sharm el-Sheikh, che ospiterà l’evento, si sta preparando con nuovi cantieri, servizi ai turisti, innovazioni tecnologiche e investimenti in tema ambientale. Tutti temi enfatizzati nella mega campagna promozionale Egypt Alive, dedicata a tutto il Paese e in partenza il prossimo novembre: è incentrata sul concept di contemporaneo, di un Egitto che non dorme mai.

«È stata una buona estate – racconta Amr El Kady, ceo dell’Egyptian Tourism Authority – Ora i turisti stanno tornando a Sharm el-Sheikh, dopo l’esodo a Hurghada e Marsa Alam registrato nell’ultimo decennio».