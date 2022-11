L’Egitto inaugura Sphinx, l’aeroporto vicino alle piramidi di Giza

Un nuovo scalo prettamente leisure fronte piramidi in Egitto. È stata inaugurato il primo novembre, infatti, il nuovo aeroporto Sphinx (Sfinge-SPX) con il primo volo SM001 della compagnia aerea Air Cairo diretto a Sharm-el-Sheikh.

Sphinx si trova vicino alle maggiori attrazioni culturali del Paese; ovvero le piramidi di Giza, Sakkara e il Grand Egyptian Museum; e si configura come una strategica alternativa al trafficatissimo aeroporto internazionale de Il Cairo. Inoltre lo scalo può essere utilizzato per migliorare i servizi relativi alle crociere sul Nilo, sia in partenza sia a fine traversata.

concludere o iniziare la Crociera sul Nilo.

Al momento ‘aeroporto Cairo-Sphinx è connesso con voli Air Cairo per Luxor, Assuan e Sharm-el-Sheikh e la compagnia aerea prevede a breve termine l’avvi di nuovi voli diretti da e per le principali città Italiane.

Il nuovo aeroporto internazionale è stato realizzato vicino al nuovo Grand Egyptian Museum di Giza, alla periferia del Cairo, come parte dei piani governativi per migliorare l’accessibilità ai siti archeologici per i visitatori e i turisti, con collegamenti diretti alle località più famose del Mar Rosso, come Sharm el Sheikh e Hurghada.