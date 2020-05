L’Egitto certifica gli hotel: l’elenco dei resort Covid free

Sono circa 80 gli hotel e i resort che in Egitto hanno ricevuto il logo sanitario che certifica il rispetto delle linee guida individuate dal governo per la riapertura. Disposizioni che le istituzioni hanno attuato di concerto con quanto stabilito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Le strutture attualmente in possesso del bollino sono sparse tra le zone più note della destinazione, come il Sinai del Sud, il Mar Rosso, Alessandria, Il Cairo e lungo il Canale di Suez. Tra queste il Four Seasons, il Sun Rise Arabian Beach, Stella di Mare e l’Hilton Sharks Bay a Sharm el-Sheikh. E ancora Hawaii le Jardin Aqua Park, Garden Beach e Port Mirette sul Mar Rosso. Fino al Porto Marina Alalamein e al Jazz Cristal di Matrouh e all’Intercontinental City Stars e allo Stay Bridge de Il Cairo e al Grand Ocean e allo Stella di Marie zona Suez.

L’Ufficio turistico egiziano, in una comunicazione alla stampa, ha inserito un video del logo sanitario – Life Prosperity Health – assegnato quindi alle strutture pronte per accogliere nuovamente i turisti e consigliate, tra l’altro, anche dal ministero del Turismo e delle Antichità.

QUI IL VIDEO CHE RITRAE IL LOGO SANITARIO CHE CERTIFICA LA CONFROMITÀ “ANTI-COVID”