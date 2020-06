L’effetto Covid sul trasporto aereo: l’evento online della Luiss School of Law

La Luiss School of Law, lo studio legale Pierallini e l’International Institute of Air and Space Law dell’Università di Leiden organizzano per il prossimo 18 giugno, dalle 15 alle 17, il webinar dal titolo An Invisible Hijacker: The Striking Implications of Covid-19 for Air Transport.

Il webinar sarà moderato dall’avvocato e docente Luiss Laura Pierallini, e sarà dedicato interamente alla crisi che ha colpito l’intero settore del trasporto aereo a causa dell’epidemia di Covid-19 e ai suoi effetti, in particolare sulla disciplina degli aiuti di stato e della tutela dei passeggeri. Verranno quindi discusse, anche tramite la partecipazione attiva del pubblico, le soluzioni e le strategie più adatte per uscire dalla crisi e garantire al meglio la sicurezza dei voli e dei viaggiatori.

Al webinar parteciperanno rappresentanti delle istituzioni e dell’intera industria aeronautica. Primi fra tutti, Salvatore Sciacchitano, presidente Icao, e Carlos Bermejo Acosta, direttore della Dg Move della Commissione europea. Sul lato tutela dei passeggeri parteciperanno Lonneke van Rossum-Wassink, responsabile affari legali e dei consumatori di Klm e Marco Marchegiani, partner dello Studio Pierallini.

Sul fronte aeroporti interverranno Morgan Foulkes, vice direttore Aci Europe, e Roberto Scaramella, partner di Oliver Wyman. Chiuderà l’evento il professore Pablo Mendes de Leon dell’Università di Leiden.

La partecipazione è gratuita e la Luis rilascerà un attestato di presenza a coloro che accederanno alla diretta del webinar. La registrazione all’evento potrà essere effettuata al seguente link: https://lsl.luiss.it/event/2020/06/18/invisible-hijacker-striking-implications-covid-19-air-transport