L’edizione virtual di Itb Asia fa incetta di adesioni dall’Europa













È iniziato il conto alla rovescia per Itb Asia Virtual 2021, la fiera virtuale che si svolgerà dal 25 al 29 ottobre 2021, e in questi giorni sta registrando una forte domanda da parte di organizzazioni e partner turistici soprattutto dall’Europa.

In particolare gli organizzatori dell’evento stanno certificando un forte incremento di registrazioni degli acquirenti del settore dei viaggi, poiché un crescente numero di professionisti del settore sta cercando di esplorare opportunità di business e di entrare in contatto con fornitori e partner del settore dei viaggi.

A dimostrazione del crescente interesse Itb Asia ospiterà per la prima volta player di primo piano quali l’Aeroporto di Berlino Brandeburgo e il Saudi Tourism Authority che saranno Elite Partner e come tali saranno protagonisti con diverse sessioni tra cui webinar dal vivo curati esclusivamente per il mercato del turismo asiatico. I visitatori digitali saranno in grado di connettersi con i partner tramite funzioni di chat dal vivo durante le loro sessioni.

Prevista anche una forte partecipazione di organizzazioni nazionali del turismo come l’Ente per il turismo dell’Azerbaijan, l’Organizzazione nazionale del turismo del Giappone, la promozione del turismo di marketing delle Maldive, il Ministero del turismo e l’economia creativa della Repubblica di Indonesia, il Singapore Tourism Board, Tourism, l’Authority of Thailand (TAT), il Tourism Promotions Board Filippine e Visit Scotland.

L’Itb Asia 2021 accoglierà anche altre importanti organizzazioni turistiche tra cui il Business Events Perth, Jeju Convention & Visitors Bureau, il Los Angeles Tourism & Convention Board, Penang Global Tourism, il Saint Petersburg Convention Bureau, e Zagreb Tourist Board. Queste organizzazioni turistiche presenteranno i loro ultimi prodotti e servizi per l’industria dei viaggi e condivideranno approfondimenti chiave nel corso di vari forum programmati nel corso degli incontri Virtual. I vari partecipanti potranno anche condurre appuntamenti di lavoro virtuali tramite social video e funzioni di messaggistica.