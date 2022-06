L’Ectaa ha un nuovo presidente: è l’olandese Frank Oostdam













Nuovi vertici all’Ectaa: Frank Oostdam, presidente dell’associazione olandese degli agenti di viaggio e dei tour operator (Anvr), è stato eletto presidente della European Travel Agents Associations, l’associazione che rappresenta le associazioni nazionali di agenzie di viaggi e dei tour operator d’Europa.

L’elezione è avvenuta durante la riunione semestrale – tenutasi nei giorni scorsi a Nicosia –dei rappresentanti delle agenzie di viaggio e dei tour operator europei. Heli Mäki-Fränti, dell’associazione adv della Finlandia, è stato eletto vicepresidente insieme a Marios Kammenos, (adv della Grecia) rieletto tesoriere. I delegati hanno anche ringraziato Pawel Niewiadomski, il presidente uscente, per il suo impegno e i risultati conseguiti durante il difficilissimo periodo della pandemia.

Appena eletto Frank Oostdam ha dichiarato: «Sono molto onorato di essere eletto presidente dell’Ectaa. L’industria dei viaggi e del turismo in Europa deve affrontare molteplici sfide. La pandemia di Covid-19 non è finita e la guerra in Ucraina, l’aumento dei prezzi dell’energia e la carenza di professionalità qualificata stanno esercitando ulteriore pressione sulle compagnie di viaggio. La mia prima priorità sarà quindi lavorare con i leader politici e i partner del settore per definire il quadro giusto affinché il nostro settore possa riprendersi dagli ultimi due anni e essere in grado di operare. Allo stesso tempo, sono fermamente convinto che le agenzie di viaggio dovrebbero dare alla sostenibilità un ruolo di primo piano nella loro rinnovata strategia aziendale. Questo è il motivo per cui Ectaa aiuterà attivamente i suoi membri a fornire il giusto supporto alle aziende per agire il più rapidamente possibile».