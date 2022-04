Lecce, l’Hotel President riapre sotto il brand Mercure

#Italia in affanno sulla via del pieno recupero post #covid . Non sono bastati i promettenti risultati delle ultime settimane – tra Pasqua e 25 aprile – per riportare il nostro Paese vicino ai competitor internazionali.Parola di #forwardkeys , che ha scattato la fotografia delle destinazioni turistiche che stanno recuperando più velocemente per la #summer2022 ⤵️