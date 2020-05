Leasys e I Borghi più belli d’Italia insieme per il rilancio del turismo

Leasys annuncia la partnership con l’associazione I Borghi più belli d’Italia, per una vacanza italiana nei 309 borghi dell’associazione da visitare in tutta comodità e sicurezza in auto, il mezzo di trasporto più sicuro e poco esposto al rischio di contagio.

«Il turismo è uno dei pilastri della nostra economia: con questo accordo pensiamo di poter contribuire a mantenerlo vitale in attesa della ripartenza. Il turismo di prossimità è il futuro prossimo e i Borghi più Belli d’Italia ne rappresentano la punta di eccellenza, luoghi dal fascino senza tempo che possono essere visitati in sicurezza», commenta Fiorello Primi, presidente dell’associazione I Borghi più belli d’Italia.

Gli fa eco Giacomo Carelli, ceo e general manager di Fca Bank e Presidente Leasys S.p.a: «Questo accordo vuole sostenere il rilancio del turismo nazionale tramite una campagna di promozione e iniziative congiunte a sostegno dei piccoli centri italiani d’eccellenza».

Dall’accordo tra Leasys e I Borghi più Belli d’Italia, nasce Io noleggio italiano, la nuova formula di noleggio alternativa, flessibile e pet friendly, pensata per vivere un’estate alla scoperta dell’Italia: dalla gita fuori porta a bordo di un fuoristrada al viaggio in coppia o con gli amici, fino al fine settimana con tutta la famiglia, senza dimenticare i propri animali domestici.

Valida da giugno a settembre, l’iniziativa è applicabile su tutti i modelli della flotta Leasys destinati al noleggio a breve termine, dalla Fiat Panda all’Alfa Romeo Stelvio.

La formula, attivabile sul sito, viene presentata con un’offerta all’insegna della convenienza, con prezzi a partire da 21 euro al giorno per un noleggio di minimo 4 giorni e 18 euro al giorno per una settimana o più.

Si potrà ritirare l’auto presso uno degli oltre 150 Leasys Mobility Store convenzionati in tutta Italia, oppure scegliere di farsela consegnare comodamente a casa, grazie al servizio Home Delivery, fino a un massimo di 15 km dal più vicino Store, al prezzo promozionale di 15 euro.

L’ideale anche per chi viaggia in compagnia, con la possibilità di aggiungere un secondo guidatore a soli 4,50 euro al giorno rispetto ai 9 previsti. E grazie al pacchetto Super Cover, scontato del 50%, si potrà viaggiare eliminando eventuali rischi di addebito dovuti a danni, furto totale, parziale o incendio e atti vandalici. Una soluzione non vincolante che permette di disdire la prenotazione, senza costi aggiuntivi, fino a 24 ore dal ritiro della vettura.

La vettura noleggiata sarà consegnata in totale sicurezza, grazie agli elevati standard di pulizia dei veicoli e degli ambienti e alle rigorose procedure di igienizzazione adottate, in linea con le indicazioni dell’Oms e del Ministero della Salute, che Leasys ha ulteriormente rafforzato.