Le "Terre di Pisa" si promuovono con un wine tour per Buyer stranieri













Vino e turismo sempre più legati, soprattutto quando si tratta di raccontare e promuovere un territorio all’estero. Ne è la prova l’ultimo Wine Tour nelle Terre di Pisa, organizzato dalla Camera di Commercio di Pisa domenica scorsa, a margine della XII edizione di BuyWine Toscana, kermesse della Regione Toscana, per la promozione a livello internazionale della produzione vinicola della regione, quest’anno tornata in presenza nei giorni 11 e 12 febbraio presso la Fortezza da Bassoa Firenze.

Tra le circa 200 cantine toscane presenti alla manifestazione, le sei 6 provenienti dalle “Terre di Pisa”(Fattoria Fibbiano, Pieve de Pitti, Podere La Regola, Tenimenti Carvin, Tenuta la Macchia, Fattoria Villa Saletta ), hanno organizzato un ulteriore incontro per aiutare buyer stranieri – provenienti da Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Libano, Germania, Francia, Belgio, Albania, Svizzera, Repubblica Ceca, Argentina e Messico- a conoscene ed approfondire il territorio a 360 gradi.

Accompagnati da una guida, i visitatori hanno potuto vedere con i loro occhi i luoghi di produzione del vino, i vigneti di alcune aziende della Valdera e le loro cantine, ma anche conoscerne la storia, e il contesto paesaggistico, ed andare alla scoperta delle bellezze della città di Pisa e del borgo di Peccioli.

Da Firenze, il gruppo si è mosso verso Palaia per raggiungere la Fattoria Villa Saletta, tenuta storica nel cuore della Toscana dove è avvenuta la visita del vigneto e della cantina con relativa degustazione.

Tappa a seguire sul colle vicino Pieve de’ Pitti dove, oltre all’illustrazione del territorio e delle caratteristiche principali delle denominazioni e dei vitigni, il gruppo ha pranzato avendo modo di assaggiare le pietanze locali, colme il Pecorino delle Balze Volterrane DOP, il tartufo, la pasta e ovviamente il vono. Pomeriggio dedicato alla visita guidata al borgo di Peccioli, con le sue diffuse installazioni di arte contemporanea, e la visita del “Palazzo senza Tempo” . Infine, la visita di Pisa con sosta guidata in Piazza dei Miracoli e giro nel centro città.

Soddisfatto per la riuscita dell’iniziativa Valter Tamburini, commissario straordinario della Camera di Commercio di Pisa, che ha dichiarato: «Un prodotto come il vino, per il suo strettissimo legame con la storia e la cultura del luogo che lo esprime non può prescindere la conoscenza diretta del terroir. Per questo motivo abbiamo voluto ospitare i buyer provenienti da diversi mercati esteri per far loro conoscere i contesti di altissimo pregio in cui si producono i nostri vini, la bellezza assoluta di Pisa e del suo entroterra. Il binomio vino e turismo è uno degli elementi di forza delle “Terre di Pisa” insieme a tutte le altre eccellenze presenti e l’esperienza diretta con il è il miglior modo di promuoverlo».