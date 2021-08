Le Seychelles riaprono alle crociere da novembre













A novembre tornano le navi da crociera alle Seychelles, dopo uno stop che dura da marzo 2020. Per i primi mesi le isole nell’Oceano Indiano accoglieranno navi piccole con massimo 300 passeggeri.

Apre la stagione crocieristica 2021-2022, la Ms Island Sky il 14 novembre. La nave, gestita dalla Noble Caledonia con sede a Londra, è relativamente piccola, con una capacità di carico di 118 passeggeri; farà scalo in quattro delle isole esterne delle Seychelles, vale a dire Aldabra, Assomption, Farquhar e Cosmoledo. Island Sky sarà seguita da altre piccole navi da crociera per tutta la stagione.

Il segretario per l’Aviazione civile, i Porti e la Marina Alan Renaud, ha affermato che per tutto il 2020, in collaborazione con le autorità sanitarie, il dipartimento del Turismo, l’autorità portuale e l’industria turistica, il dipartimento ha implementato nuove procedure per consentire la ripresa sicura delle navi da crociera alle Seychelles.

Renaud ha spiegato che il dipartimento ha sviluppato una lista di controllo per le società e le navi da crociera in relazione al Covid-19 e un piano parallelo di gestione dei porti da introdurre il mese prossimo. I documenti complementari si basano su linee guida pubblicate congiuntamente dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima (Emsa) e dal Centro europeo per il controllo della prevenzione delle malattie (Ecdc) e approvati dall’Organizzazione marittima internazionale (Imo) per garantire operazioni sicure.

Il segretario ha aggiunto che le misure sono state prese con «enorme cura e rigore» e che i rischi sono oggi mitigati «grazie agli sviluppi dell’ultimo anno, come le campagne di vaccinazione di successo in tutto il mondo e le nuove misure attuate dall’industria», per cui molti Paesi «si sentono pronti ad aprirsi nuovamente al settore delle crociere. Le vaccinazioni sono ormai standard per i passeggeri delle navi da crociera e per il personale operativo, ma non abbassiamo la guardia. La protezione delle nostre comunità è ancora fondamentale»

Il segretario per il Turismo Sherin Francis ha dichiarato: «La riapertura della stagione delle navi da crociera è un’altra pietra miliare per la nostra destinazione. Sono felice che tutti gli attori interessati abbiano assicurato che siano state prese le dovute precauzioni per facilitare questo esercizio in modo sicuro».

Dal momento dell’annuncio della riapertura delle Seychelles alle navi da crociera, le compagnie di navigazione e i loro partner locali hanno lavorato duramente, pianificando viaggi, itinerari ed escursioni, con scali programmati da novembre 2021 fino a febbraio 2024.