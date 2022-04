Le Seychelles recuperano il 65% degli arrivi italiani pre Covid













Si respira un cauto ottimismo alle Seychelles per il 2022, che dopo soli 111 giorni dalla riapertura delle sue frontiere ai turisti ha registrato il traguardo dei 100mila visitatori, cinque mesi in anticipo rispetto alle date del 2021.

Secondo i dati forniti dal Seychelles National Statistics Bureau, l’arcipelago dell’Oceano Indiano ha registrato 28.685 visitatori a marzo 2022, 7.685 visitatori in più rispetto a quanto previsto per il mese, che è anche solo 12.527 in meno rispetto ai dati registrati nel 2019.

In totale, da inizio anno, il numero di arrivi italiani è stato di 3.815 turisti, con un recupero del 65% sul 2019 quando gli arrivi erano stati 5.908 considerando lo stesso periodo.

«È davvero una grande soddisfazione vedere il numero di arrivi di visitatori crescere – ha commentato Bernadette Willemin, direttore generale marketing di Tourism Seychelles – Il 2020 e il 2021 sono stati anni impegnativi per la nostra piccola destinazione e i nostri partner locali, abbiamo fatto molti sforzi per invertire la situazione. I numeri attuali indicano che siamo sulla buona strada per raggiungere il minimo di 182.849 visitatori ricevuti nel 2021 e questa è una pietra miliare considerando l’attuale crisi economica che il mondo sta affrontando».

Le stime del Tourism Seychelles mostrano che la destinazione prevede tra 36mila e 76mila visitatori in più rispetto al 2021. I mercati con le migliori performance nella classifica degli arrivi da gennaio 2022 rimangono Francia, Russia e Germania.