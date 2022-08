Le scadenze fiscali d’agosto per agenzie e t.o.













Agosto – mese da sempre legato nell’immaginario collettivo alle vacanze e al riposo – è ormai da molti anni mese anche denso di scadenze fiscali (e non solo) per gli operatori del turismo. Quest’anno poi in particolare agosto vedrà il debutto del nuovo adempimento legato alle operazioni transfrontaliere che – svanite anche le ultime speranze legate al decreto Semplificazioni per una proroga o per il ripristino dei termini trimestrali – quanto meno per gli acquisti non ci resta che aggiornare definitivamente il calendario fiscale per cercare di non dimenticare nulla.

Ma andiamo con ordine, la prima cosa da ricordare esiste ormai da diversi anni la proroga di Ferragosto (prevista dall’articolo 37, comma 11-bis, decreto legislativo 223/2006) secondo cui: “gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”. Poiché quest’anno il 20 agosto cade di sabato, la scadenza è differita automaticamente al 22 agosto.

Purtroppo, poi, se controlliamo lo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate ci si accorge che vi sono ancora delle date non aggiornate con gli ultimi provvedimenti emanati e questo diciamo non aiuta, di seguito un breve memorandum :

8 AGOSTO: Rottamazione ter e saldo e stralcio delle cartelle

Ultimo termine per il versamento delle rate scadute nel 2021, considerando i cinque giorni di tolleranza; la scadenza è legata alla riammissione ai benefici della “Definizione agevolata” per i contribuenti decaduti a causa del mancato, tardivo o insufficiente pagamento, entro il 9 dicembre 2021 (14 dicembre considerando i cinque giorni di tolleranza, termine definito dal decreto Fiscale n. 146/2021), delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 prevista dalla legge di conversione del “Decreto sostegni-ter” (Legge n. 25/2022).

Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

15 e 22 AGOSTO: Emissione delle Fatture

Lo scadenzario dell’Agenzia, infatti, riporta la scadenza per l’emissione delle fatture differite il 22 agosto. “L’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente».

Ma proprio l’Agenzia con la risposta interpello del 14 maggio 2020, n. 129, ha chiarito che l’obbligo di emissione della fattura non rientra fra gli adempimenti (previsti nell’articolo 7, comma 1, lettera h del decreto 70/2011) consentiti per essere rinviati al primo giorno lavorativo successivo se “scadono il sabato o in un giorno festivo”. Quindi attenzione : tutte le fatture attive vanno inviate entro 12 giorni dall’emissione e le fatture differite del mese di luglio entro il giorno 15 agosto.

22 AGOSTO: Vecchio e nuovo esterometro

Sicuramente la scadenza per l’invio del vecchio esterometro trimestrale relativo alle operazioni dei mesi di aprile-maggio e giugno è il 22 agosto. Molto meno certa è la scadenza per l’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere relativi al mese di luglio; anche se tale comunicazione essendo un adempimento volto solo a comunicare dati all’amministrazione finanziaria gode del differimento al 22 agosto (ma su questo punto la circolare 26/E tace, ndr). Va sottolineato, però, che nel nuovo esterometro vi sono due distinte tipologie di operazioni: una relativa all’assolvimento degli obblighi Iva (ad esempio l’emissione della fattura analogica al soggetto estero) – termine non differibile – e l’altra la trasmissione dei dati al SdI (Sistema di Interscambio) delle operazioni passive (file in formato .xml con codice Tipo Documento TD01), termine che gode dei differimenti di legge.

22 AGOSTO: Pagamenti unificati con modello F24

Questa è la scadenza a cui tutti i contribuenti sono ormai abituati da anni: il versamento delle somme dovute relative al mese di competenza di luglio mediante l’utilizzo del Modello F24. A titolo di elenco non esaustivo con questo modello si provvede al pagamento delle ritenute Irpef/Inps lavoro dipendente, alle ritenute alla fonte per il lavoro autonomo, al versamento Iva per la liquidazione del mese di luglio per i contribuenti con cadenza mensile, e al secondo trimestre per i contribuenti con cadenza trimestrale – versamento della della seconda rata (fissa) Inps gestione commercianti relativa al trimestre aprile-maggio-giugno, calcolata sul reddito minimale.

31 AGOSTO: Intrastat, dichiarazione mensile

Scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi al mese di luglio 2022. Ricordiamo che col decreto Semplificazioni di giugno 2022 la scadenza Intrastat è stata spostata in via generale alla fine del mese.

9 SETTEMBRE: Esonero Contributivo agenzie di viaggi e tour operator

Come ultimo promemoria, poi, ricordiamo il termine per la presentazione della domanda relative all’esonero contributivo (previsto dall’articolo 4, comma 2-ter, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25) in favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator. La domanda si può richiedere sulla piattaforma posta a disposizione dall’Inps che con il messaggio 2712 del 6 luglio 2022 e con la circolare n. 89 del 27/7/2022 ha fornito le istruzioni per la compilazione del modulo telematico Nella circolare viene anche specificato che un ulteriore messaggio chiarirà le modalità di compilazione dei flussi Uniemens.