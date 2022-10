Le proposte invernali del Friuli Venezia Giulia protagoniste a Rimini

Torna alla fiera di Rimini anche il Friuli Venezia Giulia, con uno stand (027-054, Pad. C5) dove la regione, con PromoTurismoFvg e 26 seller regionali tra consorzi e strutture ricettive, racconta il territorio e le novità in ambito turistico.

Una tra queste riguarda le tariffe degli skipass, che rimangono invariate per la stagione invernale 2022/2023, al via l’8 dicembre (condizioni meteo permettendo). L’evento romagnolo sarà, inoltre, l’occasione per presentare a professionisti e giornalisti un grande appuntamento per la città di Trieste: dal 25 novembre 2022 al 10 aprile 2023, il Salone degli Incanti ospiterà la mostra “Banksy, the great communicator”.