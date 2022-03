Le proposte della Grecia alla Borsa Mediterranea del Turismo













«Il mercato italiano è molto importante per il nostro Paese e presenta prospettive di sviluppo per il turismo greco; soprattutto in questo momento che ci vede proiettati verso la fine della pandemia con altre sfide di fronte a noi, la Grecia è pronta per accogliere i turisti italiani che vorranno programmare il loro viaggio all’estero».

Kyriaki Boulasidou, direttrice dell’Ente Nazionale Ellenico per il Turismo, annuncia anche quest’anno la presenza della Grecia alla Bmt: padiglione 6 stand 6094.

La Grecia è una destinazione che può regalare forti emozioni ai visitatori che scelgono un viaggio per conoscere la storia e la cultura del Paese, che vogliono esplorare i tesori dell’entroterra, che sognano un viaggio enogastronomico attraverso gusti autentici e piatti tradizionali, o che semplicemente desiderano le vacanze al mare sotto il sole greco.

Durante la fiera sarà possibile parlare con i visitatori delle regole per entrare in Grecia e soprattutto dell’annullamento del Plf, dei prodotti turistici greci, delle scelte multiple che possono fare i viaggiatori nel Paese, delle mete turistiche greche meno conosciute che possono essere incluse nei pacchetti turistici dei tour operator.

Lo stand della Grecia ospita la Regione della Macedonia centrale e l’isola di Karpathos.