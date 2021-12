Le prime pagine de L’Agenzia di Viaggi Magazine













Tanta attualità, e ancora report, analisi, interviste ed edizioni speciali. Nell’ennesimo anno difficile per tutto il mondo del turismo organizzato – a causa del perdurare della pandemia di Covid-19 – L’Agenzia di Viaggi Magazine ha continuato a informare i suoi lettori su tutte le evoluzioni della travel industry, ogni giorno con il suo quotidiano online ma anche con il suo storico giornale cartaceo, in stampa dal 1964 e ancora oggi assoluto punto di riferimento per agenzie di viaggi e tour operator.

Ecco di seguito le prime pagine del 2021: dalla timida ripartenza del lungo raggio ai corridoi turistici, fino al grande slalom della montagna per l’inverno 2022, passando dal green pass (poi diventato super e ora addirittura mega), dal peso della tecnologia per lo sviluppo futuro e dalle nuove strategie dei t.o. e delle adv, per giungere alle grandi fiere e ai super eventi come Expo Dubai.

31 MARZO: la ripartenza dell’outgoing con le prime rotazioni full booking per le Canarie, presto smorzata dal ministero della Salute. Tra le pagine anche i viaggi del futuro e i megatrend 2025 di Skift; il matrimonio Welcome-Geo, sotto la guida di Adriano Apicella per un unico maxi network da 2.500 agenzie.

14 APRILE: il ministro Speranza impone la mini quarantena per i viaggi Ue e quella che si delinea è l’ennesima estate italiana; nasce Trident, il club delle adv targato Med.

28 APRILE: primi spiragli per muoversi tra regioni, arriva il green pass; Alpitour, parla Burgio: «L’incertezza pesa sul turismo».

5 MAGGIO: le mega Ota si vestono da tour operator con Expedia e Booking a fare da apripista; TravelAP, l’agenzia di viaggi nata dalla crisi; Pnrr firmato Draghi: le azioni e i sostegni per il turismo; il mercato accoglie Itabus, trecento bus green e low cost per l’avventura anti Flixbus di Montezemolo e Cattaneo.

26 MAGGIO: Mediterraneo protagonista negli itinerari delle compagnie crocieristiche; al via la fase dei voli Covid tested su Fiumicino per gli Usa; missione sicurezza nei villaggi.

9 GIUGNO: calendario delle riaperture e linee guida per un’estate sicura; le associazioni di categoria bocciano il decreto Sostegni bis; Expo Dubai chiama Italia; avanti tutta con l’operazione SeeSicily.

16 GIUGNO: guida al family tourism evoluto e iperconnesso; intanto, le crociere guardano oltre; il presidente di Astoi, Pier Ezhaya, sogna la super federazione; Maavi lancia Faro: così le agenzie fanno rete.

30 GIUGNO: il lusso guida la ripresa: effetto molla sul turismo; le nuove priorità in chiave travel insurance: tra i trend 2021 l’assicurazione sulla connessione continua in vacanza per gli smart worker.

13 OTTOBRE: il turismo organizzato torna alla fiera di Rimini, acciaccato, ma possibilista: il lungo raggio, nonostante la corsa sia a ostacoli, riparte con i primi corridoi; Ectaa, il presidente Niewiadomski: «Restituire fiducia ai viaggiatori»; Costa presenta il nuovo logo alle agenzie di viaggi.

3 NOVEMBRE: Blue Panorama ferma le operazioni; il debutto della nuova compagnia aerea di bandiera Ita Airways; l’ora dell’ecommerce con Gattinoni Travel e il Cruisepoint di Zilio; vendesi Expo Dubai: tutte le offerte dei tour operator da Alpitour a Mappamondo; a Felix Hotels il Wtm Award 2021, assegnato dalla World Travel Market di Londra con L’Agenzia di Viaggi Magazine.

10 NOVEMBRE: corridoi formato t.o. e Travel Pass; bene il booking su Maldive e Mar Rosso, a rilento gli Stati Uniti; Online le Faq della Casa Bianca; Il reportage di Gran Canaria, raggiungibile con i nuovi voli Binter.

24 NOVEMBRE: la dura previsione di Euromonitor per la ripresa del travel; l’Ectaa chiede all’Ue di aggiornare la Direttiva pacchetti: tra le richieste un fondo di garanzia per i vettori; coperture extralarge al tempo della pandemia; la nuova era della distribuzione tra il cloud e la potenza dell’intelligenza artificiale.

1° DICEMBRE: il grande slalom della montagna italiana d’inverno, che tenta l’ennesima ripartenza; giungla anti Covid nel pieno della quarta ondata del virus, mentre l’Italia introduce il super green pass le grandi associazioni europee chiedono ai governi di armonizzare le misure pandemiche. Obiettivo salvare il Natale; nel mentre, negli Usa c’è il battesimo di Msc Seashore; e Mauritius – tra i sei corridoi turistici disponibili per gli italiani – racconta il suo mondo fuori dai resort.