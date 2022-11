Le prime installazioni di ADVmarketing, il Trovaclienti (finanziabile con Digitour)

“Abbiamo scoperto proprio quest’anno che il presidio web delle agenzie di viaggi ha fatto registrare il 30% in più di vendite a clienti millennial. Questo vuol dire che le nuove generazioni utilizzano le agenzie di viaggi, grazie al fatto che le adv hanno investito sul digitale…” così si è espressa Enrica Montanucci presidente Maavi ai recenti Stati Generali del turismo di Chianciano Terme.

A questa esigenza va incontro il nuovo modulo software ©ADVmarketing di ©Synthesis, la piattaforma tecnologica up-to-date di ©ADVManager per il 2023 (vedi L’Agenzia di Viaggi Magazine del 14 ottobre 2022).

Ma lasciamo spazio al racconto di una delle prime installazioni presso l’agenzia di L.V. in provincia di Firenze, che realizza la completa automazione del marketing clienti, della pratica turistica e della relativa contabilizzazione: quasi un’intelligenza artificiale in agenzia!

L’agenzia è un operatore specializzato nell’organizzazione di viaggi di gruppo che vende per lo più direttamente ai clienti finali: sia gruppi precostituiti che clienti individuali, i quali vengono raggruppati per partenza con la modalità del groupage. Poiché questi ultimi sono nell’ordine di alcune migliaia l’anno, viene originato un processo di contatto clienti, vendita, gestione pratica, fatturazione e contabilizzazione assai oneroso da gestire manualmente dagli operatori d’agenzia. Inoltre questa modalità di lavoro non consente economie di scala perché al crescere delle vendite aumenta proporzionalmente anche l’attività di gestione.

I viaggi dell’agenzia costituiscono proposte ad hoc, ossia non catalogabili in un magazzino di prodotti fissi vendibili con i normali programmi di booking dei tour operators. Inoltre questa tipologia di clienti non è abituata a consultare e prenotare la vacanza su pagine web di ecommerce: la grande maggioranza è abituata al contatto diretto da parte dell’agenzia e alla fine paga con bonifico bancario.

L’implementazione del modulo ©ADVmarketing di ©Synthesis, opportunamente personalizzato e interfacciato con il gestionale ©ADVsoft, ha riorganizzato e automatizzato l’intero processo end-to-end attraverso i seguenti passaggi:

– Creazione della lista contatti (i cosiddetti lead), che il sistema ha sottoposto a pulizia e certificazione secondo le norme Agcom sul marketing elettronico massivo.

– Invio di sollecitazioni generiche: fase “pubblicitaria” di informazione sulle offerte, con opportune call-to-action.

– Invio di proposte formali e strutturate per sollecitare l’acquisto (ossia la stipula del contratto di viaggio), con opportune call-to-action.

– Creazione automatica del contratto di viaggio nel gestionale ©ADVsoft e invio automatico del contratto al cliente.

– Fatturazione elettronica automatica e contabilizzazione automatica (da cui seguono sempre in automatico gli adempimenti e le dichiarazioni di legge).

– Invio automatico dei documenti di viaggio.

Il risultato è stato un abbattimento del lavoro manuale e soprattutto la possibilità di conseguire economie di scala: cioè gestire volumi maggiori di vendite senza aumentare in proporzione i costi di gestione.

Da ricordare infine che sia il modulo ©ADVmarketing che l’intera piattaforma tecnologica ©Synthesis sono finanziabili mediante il credito d’imposta digitalizzazione del progetto Digitour, il cui bando è stato riaperto lo scorso 12 ottobre. Anche per quest’ultima attività è presente in ©ADVManger il consulente specializzato in finanza agevolata.

Visualizza qui le chart del sistema ©Synthesis

Per visualizzare la demo di ©ADVmarketing scrivi a [email protected]

Per altri videoclip su ©ADVManager visita Youtube

La Newsletter del Centro Studi ©ADVManager, 04 novembre 2022, n. 79

Francesco Scotti senior advisor, coordinatore

Amministrazione Contabilità Fisco Digitalizzazione Pagamenti Normativa Economia Mercato

L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner

www.advmanager.org e [email protected]