Le nostre battaglie per i sostegni alle agenzie di viaggi e le risposte dell’Agcm

Chi ci legge su L’Agenzia di Viaggi Magazine avrà seguito le nostre battaglie riguardo ai sostegni alle agenzie di viaggi durante la pandemia Covid-19 e ai contributi a fondo perduto in particolare. Da un lato abbiamo gestito operativamente le varie e numerose istanze, a seguito delle quali i nostri clienti hanno percepito alcuni milioni di euro a fondo perduto o come crediti d’imposta. Dall’altro lato abbiamo prodotto documenti tecnici e segnalazioni presso l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato laddove credevamo di ravvisare elementi di distorsione della concorrenza.

In questa pagina del nostro sito sono pubblicati tutti i documenti e le risposte dell’Agcm.

Una prima segnalazione all’Agcm era stata inviata il 01 febbraio 2021 per contestare la discriminazione ai danni dell’attività di intermediazione turistica, la quale a parità di volume d’affari commerciale otteneva contributi pari all’incirca a un decimo rispetto all’attività di organizzazione, a causa di un secondo noi evidente errore tecnico nelle formule dei calcoli. La segnalazione era suffragata da un dettagliato documento tecnico inviato alle Autorità fiscali il 18 dicembre 2020.

L’Agcm archiviava la segnalazione sostenendo che l’applicazione della contabilizzazione in intermediazione oppure in organizzazione era una libera scelta dell’impresa, la quale dunque sapeva a priori quali ne sarebbero state le conseguenze, e a nulla era valsa la nostra replica in cui si evidenziava che non di libera scelta si trattava, bensì di applicazione cogente di norme di legge.

Su questo problema si è verificato tra l’altro un evento legislativo del tutto anomalo e mai chiarito. A seguito delle varie segnalazioni il ministero del Turismo aveva emesso il decreto n. 281 del 14 maggio 2021 in cui aveva recepito il ristoro aggiuntivo a favore dell’intermediazione, ma con il decreto n. 243 del 24 agosto 2021 l’aveva revocato, senza fornire altre spiegazioni!

La nostra ulteriore segnalazione all’Agcm del 22 luglio 2021 riguardava i tempi di pagamento dei contributi a fondo perduto. La nostra tesi era che, data la loro natura di fondi per necessità urgenti di cassa dovuti all’emergenza Covid-19, che per legge impediva a queste imprese di lavorare, pagare alcune imprese a dicembre 2020 e non averne ancora pagate altre nel luglio 2021, dopo sette mesi, senza che peraltro fossero mai pervenute alle stesse comunicazioni di ulteriori verifiche o impedimenti, produceva una evidente distorsione di fatto del mercato, nel senso che le imprese pagate potevano sopravvivere, mentre le altre rischiavano la cessazione dell’attività per insolvenza.

L’Autorità esaminava la segnalazione del 22 luglio 2021 nella sua adunanza dell’11 gennaio 2022, per concludere di “non ravvisare in quanto segnalato elementi di possibile ingiustificata discriminazione tra operatori di mercato di rilevanza concorrenziale”. Questo il punto di vista dell’Agcm, che sottoponiamo alla vostra valutazione.

La nostra azione a favore delle agenzie di viaggi è proseguita nel 2022 con il progetto digitalizzazione (Digitour), per il quale siamo riusciti a presentare progetti per un valore totale di alcune centinaia di migliaia di euro. Il 50% di tale importo si tradurrà in liquidità immediata per le agenzie clienti grazie al particolare meccanismo finanziario adottato.

