Le mosse di Msc per riprendersi l’advanced booking

Un’estate con picchi di domanda mai visti. Un boom di prenotazioni sulle 19 navi della flotta malgrado un «advanced booking che è stato prossimo allo zero» per la summer che si è allungata quest’anno fino a settembre-ottobre. E un obiettivo dichiarato: «Vogliamo diventare il primo fornitore di viaggi delle agenzie in Italia, e non solo la prima compagnia di crociere».

Così il managing director di Msc Crociere Leonardo Massa apre l’incontro con la stampa che si è tenuto durante Ttg Travel Experience. «C’è stata un’impennata di volumi tra aprile e ottobre, con 80mila passeggeri a settimana in giro per il mondo, anche se in termini di marginalità siamo ancora lontani dal 2019. Il 2023 sarà un anno di transizione: non ci sono le stesse condizioni del pre Covid, ma l’aumento della flotta ci porta a volumi più alti. Sacrificheremo la marginalità meno di quanto abbiamo fatto nel 2022. La sfida passa per l’advanced booking, che continueremo a spingere in maniera mirata. È il grande sforzo che tutta la nostra industria deve fare. I prezzi, nonostante il caro energia, saranno minori o uguali a quelli del 2019».

Parte da qui Leonardo Massa per costruire il futuro, che si esprime innanzitutto nel varo di tre nuove navi in otto mesi, con un «investimento di circa 3 miliardi di euro, che non ha eguali nel mondo del turismo; 7.500 nuove cabine sul mercato e, da maggio 2023, 15mila clienti in più ogni settimana».

I prossimi appuntamenti con i battesimi sono: 13 novembre a Doha, Qatar, per Msc World Europa; 7 dicembre a New York per Msc Seascape; maggio 2023 per Msc Euribia.

INVERNO. Per la stagione invernale 2022-2023 ci saranno tre navi nel Mediterraneo per itinerari di 7, 10 e 11 notti, una nave in Mar Rosso che raggiunge Arabia Saudita, Egitto e Giordania, crociere negli Emirati Arabi e in Oman, Nord Europa, Caraibi e Antille Francesi, Sudamerica, Sudafrica e due giri del mondo in partenza da Genova a gennaio lunghi 118 giorni.

ESTATE 2023. Più di 140 destinazioni, 40 Paesi e 22 navi – grazie alle new entry della flotta – per l’estate 2023, dove il Mediterraneo sarà protagonista. Tra le novità, Msc Meraviglia basata a New York da aprile, le crociere di nove notti da Trieste e Bari dirette a Istanbul, la stagione di itinerari in Tunisia, le crociere da Civitavecchia e dalla Sicilia per le isole greche, oltre ai Caraibi tutto l’anno. «Oggi siamo a un punto di partenza, non di arrivo. E per la prossima estate non dimentichiamo il debutto del nuovo brand lusso del Gruppo Msc, Explora Journeys», ricorda il managing director.

Ulteriore tassello del percorso di crescita è la programmazione combinata con Going, il t.o. del Gruppo, con i pacchetti Going4Cruise, nuovo prodotto a scaffale per le agenzie di viaggi.

AGENZIE DI VIAGGI. Promozioni, collaborazioni e nuove destinazioni. Sono queste le chiavi per giocare d’anticipo sul fronte booking. Msc Crociere ha in essere promo per il breve, corto e medio raggio già per la prossima summer e con le agenzie di viaggi sta spingendo anche sui gruppi, fondamentali per l’advanced booking.

Nei primi 285 giorni dell’anno in corso, la compagnia ha continuato a lavorare al rafforzamento del legame con la rete agenziale con 125 diversi appuntamenti che hanno portato a incontrare oltre 7mila agenti di viaggi in giro per l’Italia.

«Il primo appuntamento in presenza con gli agenti si è svolto a Genova a bordo di MSC Fantasia a febbraio – dice Luca Valentini, direttore commerciale di Msc Crociere – Da allora, con una media di un incontro ogni 2 giorni, abbiamo programmato una serie di appuntamenti, sulle navi e a terra, senza soluzione di continuità tra fam trip, roadshow, pranzi, cene e serate in spiaggia. Questo risultato è stato raggiunto grazie alla capillare presenza della compagnia su tutto il territorio nazionale con navi presenti in ben 15 porti italiani e al lavoro svolto dalla nostra forza vendite».

Le navi sono state protagoniste di questi incontri per 64 volte; i restanti 61 appuntamenti sono stati organizzati a terra, in giro per l’Italia.

«Il successo delle prenotazioni registrate quest’estate, il record di quelle che stanno arrivando per la l’inverno 22/23, nonché gli ottimi segnali per la stagione estiva 2023, confermano che i nostri sforzi per essere tornati sin da subito a incontrare dal vivo gli agenti di viaggi sono sicuramente serviti per trasmettere nel giusto modo la grande la fiducia che abbiamo per il futuro – sottolinea Fabio Candiani, direttore vendite di Msc Crociere – Il programma degli incontri proseguirà con gli stessi ritmi anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di far conoscere i dettagli della ricca programmazione invernale e estiva e, naturalmente, le novità di prodotto in arrivo».

Msc Crociere è «per gli agenti un prodotto di punta la cui durata può variare da 1 a 115 notti, andando a interessare in modo trasversale ogni tipologia di target non solo nel turismo, ma anche nel tempo libero. Si va da un weekend a bordo fino al giro del mondo», conclude Valentini.