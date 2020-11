Le mosse di Lufthansa: bond convertibile a 5 anni e polizza anti-Covid

Lufthansa collocherà sul mercato un bond convertibile con scadenza nel 2025 di importo di circa di 525 milioni di euro. Il taglio minimo è fissato in 100mila euro e la cedola sarà fissata tra un minimo del 2,25% e un massimo del 2,75% annuale.

Per fare fronte alle difficoltà dovute all’emergenza da Coronavirus, la compagnia tedesca ha inoltre deciso di lanciare una polizza dedicata ai viaggiatori che andrà a coprire le spese di quarantena nel caso in cui, all’arrivo a destinazione, il passeggero venga individuato come positivo.

Le possibili opzioni fra cui scegliere saranno due: Travel Care e, sotto forma di prodotto acquistabile separatamente, Travel Care Plus. In quest’ultimo caso, oltre al supporto per affrontare i costi di quarantena, è possibile sostenere anche le spese mediche relative a Covid-19, incluso anche un eventuale rimpatrio d’urgenza.