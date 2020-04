Le mosse di Fiavet Lazio: raffica di webinar a sostegno delle adv

Dopo aver giocato in prima linea sul turismo scolastico, Fiavet Lazio è scesa di nuovo in campo al fianco delle imprese con una serie di webinar e altre azioni per supportare le agenzie e gli operatori messi in ginocchio dall’emergenza Covid-19.

Il presidente dell’associazione, Ernesto Mazzi, sintetizza così le evoluzioni dell’ultimo periodo: «Siamo partiti subito il 23 febbraio – ricordo che era domenica – con gli operatori coinvolti nello stop ai viaggi d’istruzione, tenendo aggiornati i nostri associati fino al 2 marzo che è stato fatidico, sia per la ormai famosa manifestazione davanti al Mise, sia per il famoso decreto che ha recepito le problematiche della categoria per arginare la mancanza di liquidità. Abbiamo proseguito, poi, per tutto il mese con i temi caldi dei voucher e degli ammortizzatori sociali, nonché delle scadenze fiscali. Un’intensa attività informativa con webinar ad hoc. Seguitissimo quello sui voucher, fatto in collaborazione con Fiavet Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna su una piattaforma in grado di sopportare fino a 500 accessi».

«Fiavet Lazio – prosegue Mazzi – ha poi dato la possibilità di accedere ai webinar attraverso Instagram, caricandoli poi sul sito di Fiavet Lazio a disposizione degli associati. E ancora un seminario online in collaborazione con Fto con la partecipazione di due consulenti d’eccellenza come Pierluigi Fiorentino e Caterina Claudi sui temi fiscali, sugli ammortizzatori sociali e l’assistenza per l’inoltro delle domande per i bonus di 600 euro. E ancora un webinar sull’accesso al credito per le imprese con un relatore dell’Artigian Credito».

«Inoltre – conclude il presidente – grazie al bando vinto nei mesi scorsi, che ci vede coinvolti nel Fondo For.Te, garantiamo corsi di formazione sul web. L’unico nostro neo, ad oggi, è non aver ancora affrontato il tema caldo dei rimborsi delle biglietterie statali, ovvero gli ingressi ai musei, ma nei prossimi giorni ci impegneremo perché venga accolta la nostra istanza di rimborso con liquidazione di quanto le adv avevano versato».