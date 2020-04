Le mosse di easyJet per frenare le perdite

Migliorano, nonostante tutto, i conti di easyJet che per il primo semestre dell’anno prevede una perdita lorda tra 185 e 205 milioni di sterline. Nello stesso periodo dello scorso anno, sottolinea una nota del vettore inglese, la perdita si era attestata su una valore superiore, pari a 275 milioni di sterline.

Tra le misure che la compagnia indica come decisive per riequilibrare una situazione finanziaria duramente provata dall’emergenza da coronavirus, ci sono una serie di interventi sui costi, il rinvio dell’acquisto di 24 nuovi aeromobili e la raccolta di nuovi finanziamenti per 2 miliardi di sterline per garantire la liquidità necessaria per far fronte ad un eventuale lungo fermo della flotta.

«A dimostrazione della forza del modello di business di easyJet, la nostra performance per il primo semestre è stata molto positiva al netto dell’impatto del coronavirus, abbiamo agito tempestivamente per affrontare le sfide poste dal virus», ha detto il ceo di easyJet, Johan Lundgren,

In particolare, ha sottolineato il manager, il rinvio della consegna di 24 aerei ha contribuito a ridurre di oltre 1 miliardo di sterline il flusso di cassa previsto nei prossimi tre anni, mantenendo al contempo un livello di flessibilità che sarà molto importante quando la crisi finirà.