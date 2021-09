Le migliori compagnie aeree secondo Skytrax













Anche questa volta Qatar Airways è sul tetto del mondo come miglior compagnia aerea 2021 secondo Skytrax, che ogni anno assegna gli “Oscar” del trasporto aereo internazionale. È già la sesta volta negli ultimi 10 anni che Qatar Airways vince il premio più ambito (in passato ha vinto nel 2011, 2012, 2015, 2017 e 2019).

Il podio è completato da Singapore Airlines (secondo posto) e la giapponese Ana. La prima europea in classifica è Air France (decimo posto) che, di conseguenza si aggiudica anche il premio come Miglior compagnia continentale. Risalendo la top ten globale, la coinese Hainan Airlines si piazza al nono posto, preceduta da Qantas, Eva Air e Cathay (rispettivamente ottava, setttima e sesta).

Al quinto posto c’è un’altra compagnia nipponica: Japan Airlines, mentre si ferma a un solo gradino dal podio Emirates.

Il record e la vittoria di Qatar Airways è confermato, inoltre, dall’aver vinto anche cinque ulteriori premi tra cui Migliore Business Class, Migliore Lounge di Business Class, Migliore Poltrona di Business Class, Miglior Catering di Bordo in Business” e “Migliore compagnia aerea del Medio Oriente”.

LE MIGLIORI NEL LOW COST E IN EUROPA

Per il settore low cost, invece, la migliore compagnia per Skytrax è Air Asia, seguita sul podio da Southwest Airlines e Scoot. Al quarto posto (miglior compagnia low cost europea) si piazza Vueling che precede IndiGo e easyJet. Chiudono la top ten Jetstar Airways, Ryanair (ottavo posto), Jetstar Asia e Flynas.

Air Transat, inoltre, è stata premiata come. miglior compagnia aerea leisure al mondo, mentre per le aree regionali sono state premiate Ethiopian Airlines (Africa); Latam (Sud America), e Delta Air Lines (Nord America).

Nel vecchio continente, invece, dietro la leader Air France si piazzano British Airways e Lufthansa (secondo e terzo posto). In quarta posizione c’è Aeroflot, mentre Klm chiude la top five europea. Sesto posto per Turkish Airlines, che precede Swiss Air e Virgin Atlantic. Al nono e decimo posto, infine, si piazzano Austrian Airlines e Finnair.

ECCO I PRINCIPALI PREMI ASSEGNATI:

Skytrax Migliori Compagnie aeree 2021

1. Qatar Airways

2. Singapore Airlines

3. ANA All Nippon Airways

4. Emirates

5. Japan Airlines

6. Cathay Pacific

7. Eva Air

8. Qantas Airways

9. Hainan Airlines

10. Air France

Skytrax Migliori compagnie aeree per pulizia delle cabine 2021

1. ANA All Nippon Airways

2. Singapore Airlines

3. Japan Airlines

4. Qatar Airways

5. Eva Air

6. Cathay Pacific Airways

7. Asiana Airlines

8. Korean Air

9. Hainan Airlines

10. Swiss International Air Lines

Skytrax migliori compagnie aeree per Aree 2021

Nord Europa – Finnair

Europa Occidentale – Air France

Europa dell’Est – Aeroflot Russian Airlines

Africa — Ethiopian Airlines

Australia-Pacifico – Qantas Airlines

Asia Centrale-India – Air Astana

Cina – Hainan Airlines

America Centrale-Caraibi – Copa Airlines

Sud America – Latam

Nord America – Delta Air Lines

Asia – Singapore Airlines

Medio Oriente – Qatar Airways

Europa – Air France

Skytrax Migliori Compagnie aeree Low Cost 2021

1. AirAsia

2. Southwest Airlines

3. Scoot

4. Vueling Airlines

5. IndiGo

6. EasyJet

7. Jetstar Airways

8. Ryanair

9. Jetstar Asia

10. Flynas

Skytrax Migliori Cabin Crew 2021

1. Singapore Airlines

2. ANA All Nippon Airways

3. Thai Airways

4. Garuda Indonesia

5. Japan Airlines

6. Hainan Airlines

7. EvaA Air

8. Asiana Airlines

9. Cathay Pacific Airways

10. Qatar Airways

Skytrax MIgliori compagnie per classi di servizio 2021

Economy – Japan Airlines

Premium economy – Delta Air Lines

Business – Qatar Airways

First class – Singapore Airlines