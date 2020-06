Le meraviglie di Albarella, isola privata sull’Adriatico

Acqua, da tutte le parti. Da un lato la laguna e le sue valli, dall’altro l’Adriatico e una spiaggia lunga come 55 campi di calcio. E poi, tantissima natura, anche dove il verde lascia spazio alle costruzioni.

La “poesia” di Albarella, isola privata nata turisticamente negli anni ‘70 per costruire un paradiso d’élite in mezzo al Parco regionale del Delta del Po (nel 1988 l’acquisizione dal Credito Svizzero da parte del Gruppo Marcegaglia che, tramite la Albarella Srl, ne possiede circa il 30%), sta tutta qui.

Un’oasi naturale di 528 ettari di macchia mediterranea, con due milioni di alberi di 150 specie arboree diverse. E, al suo interno, un ecosistema turistico fatto di hotel, ville, case e con 11mila posti letto, di cui il 70% di proprietà della società. «Siamo una destinazione, e in quanto tale offriamo qualcosa di unico a livello europeo», spiega Mauro Rosatti direttore generale di Albarella Srl, e regista della rinascita dell’isola, dopo il downburst del 2017.

«È in atto un rebranding dell’isola, per questo abbiamo potenziato il marketing», prosegue il manager, sottolinendo come la nuova strategia preveda investimenti sul tris composto da ambiente, sport e bambini. «Si deve pensare ad Albarella come all’isola in cui praticare sport immersi nella natura, e non più a un luogo da vip. È vero, si può soggiornare in ville con piscina o in hotel a 4 stelle, ma esistono anche sistemazioni competitive. Il nostro è un prodotto accessibile a tutti».