Le Maldive riaprono le frontiere: l’annuncio con un maxi evento su Facebook

Con l’esplicito slogan “The sun will shine again”, il Maldives Marketing and Public Relations Corporation (Mmprc) annuncia la riapertura al turismo internazionale delle isole esotiche nel mese di luglio, anche se non si conosce ancora la data esatta. L’annuncio è stato dato nel corso di un Facebook Live con il ministro del Turismo Ali Waheed, che ha introdotto l’evento programmato per fare vedere al mondo come le Maldive si stanno preparando alla ripartenza turistica.

Dopo le dichiarazioni del ministro del Turismo maldiviano si sono susseguite le testimonianze di operatori turistici, vettori, influencer e imprenditori locali che hanno rassicurato la platea di oltre 10.000 partecipanti alla diretta Facebook, coinvolti anche in una lotteria per l’estrazione di 30 vacanze premio che prevedono soggiorni alle Maldive, messe a disposizione da numerosi sponsor.

«Siamo in trepida attesa di tornare ad accogliere gli ospiti stranieri nella massima sicurezza – ha poi dichiarato l’amministratore delegato di Mmprc Thoyyib Mohamed – avendo adottato le misure igienico-sanitarie necessarie stabilite dalle autorità internazionali della Sanità».

L’operazione promo che le Maldive hanno attivato sui canali social, in contemporanea con la diretta live, ha raggiunto di fatto oltre 1,2 milioni di utenti e un sondaggio in tempo reale ha rivelato che il 48% dei partecipanti alla diretta ha dichiarato di voler effettuare sicuramente un viaggio alle Maldive non appena la situazione si sarà normalizzata.