Le Maldive lanciano il programma fedeltà per i turisti

Per dare un nuovo impulso al turismo delle Maldive, che ha lentamente ripreso l’attività con la riapertura ai turisti a fine luglio scorso, il ministro del Turismo del Paese Abdulla Mausoom ha inaugurato Maldives Border Miles (Mbm), che è in assoluto il primo programma di fidelizzazione turistica di una meta.

In realtà il Mbm è un’articolata operazione di promozione turistica avviata da Maldives Immigration, e sviluppato dal ministero del Turismo, da Maldives marketing and public relations corporation (Mmprc) e da Maldives Airports company limited (Macl) e verrà ufficialmente implementato il 1° dicembre 2020.

Il programma prevede tre livelli di fidelizzazione: Aida (livello bronzo), Antara (livello argento) e Abaarana (oro). Ogni livello sarà definito da una serie di premi, servizi o benefici che aumentano di valore man mano che i soci progrediscono. Iscrivendosi a Maldives Border Miles i turisti guadagnano punti in base al numero di viaggi e alla durata del soggiorno. Punti aggiuntivi saranno assegnati per visite celebrative di occasioni speciali.

Per il ministro del Turismo, Abdulla Mausoom «Maldives Border Miles è un programma che contribuirà ad aumentare la popolarità delle Maldive come destinazione turistica e fornirà maggiori opportunità per azioni di marketing e pubblicità. Inoltre, ritengo che questa iniziativa rafforzerà ulteriormente la notorietà del turismo maldiviano acquisita nei mercati chiave».

Durante il lancio del programma Thoyyib Mohamed, managing director di Maldives marketing and public relations corporation, ha sottolineato l’importanza di commercializzare questo programma ai turisti di tutto il mondo. «La nostra speranza è che questo programma aiuti ad aumentare la visibilità della destinazione producendo un impatto positivo sull’industria del turismo, oltre ad incrementare il tasso di arrivi turistici in futuro», ha detto Mohamed.



Infine, Gordon Andrew Stewart, il ceo e managing director di Maldives Airports company limited, si è soffermato sull’importanza del programma nell’ottica del turismo sicuro. «Il programma è un modo innovativo per attrarre viaggiatori globali alle Maldive. Per sostenerlo, ci stiamo concentrando sulla salute dei nostri passeggeri e del personale. Abbiamo adottato una serie di misure per assicurare che il Velana International Airport sia un aeroporto sicuro per tutti i nostri viaggiatori. Recentemente abbiamo ottenuto la certificazione Aci International Health Accreditation Association che riconosce i nostri sforzi nell’implementare misure volte a garantire salute e sicurezza per i passeggeri durante il loro viaggio».