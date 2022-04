Le Maldive festeggiano in Bit i 50 anni di turismo













È l’anno del Golden Jubilee – che segna i 50 anni di turismo nella destinazione – per le Maldive. L’ente di promozione turistica Maldives Marketing & Pr Corporation-Mmprc festeggia a Bit 2022 (Padiglione 4, stand A127 B120), che è tra l’altro la prima fiera internazionale in assoluto alla quale le Maldive hanno preso parte nel 1982.

La Borsa Internazionale del Turismo di Milano sarà l’occasione per rafforzare le relazioni con gli operatori del turismo e presentare le novità della destinazione al viaggiatore.

Durante la 3 giorni di manifestazione, Mmprc e una delegazione di partner della filiera turistica delle Maldive avranno modo di promuovere il concetto di “one island-one resort” e i prodotti turistici di cui è celebre la destinazione come i resort di lusso, le guesthouse per chi desidera una vacanza a contatto con la comunità locale, i liveaboard per navigare di atollo in atollo e gli hotel di città. Accanto all’ospitalità, molte le esperienze disponibili: offerta culinaria, attività subacquee, esperienze benessere in Spa di lusso, proposte per coppie e famiglie. Inoltre, la fortunata conformazione geografica rende le Maldive una delle destinazioni più sicure: 1.192 isole coralline nell’Oceano Indiano dove il distanziamento naturale è assicurato.

«Siamo lieti di partecipare a Bit 2022, una delle principali fiere del settore in Italia che quest’anno torna in presenza – ha dichiarato Thoyyib Mohamed, ceo & managing director di Mmprc – Per Mmprc e per i partner dell’industria maldiviana questa manifestazione rappresenta l’opportunità di rafforzare la presenza sul mercato italiano e di continuare a posizionare le Maldive come la destinazione top of mind degli italiani. Gli sforzi e l’impegno del nostro ente e dei partner ci hanno già permesso di accogliere oltre 19mila viaggiatori dal Bel Paese. Siamo certi che attraverso le varie attività programmate e con il supporto dell’industria turistica italiana saremo in grado di raggiungere ottime performance in fatto di arrivi dall’Italia».

Dall’inizio dell’anno, grazie all’allentamento delle restrizioni sui viaggi, le Maldive hanno accolto 19.517 viaggiatori italiani, confermando il Bel Paese come terzo mercato europeo dopo Regno Unito e Germania. A partire dal 13 marzo 2022 inoltre, per visitare le Maldive non c’è più l’obbligo presentare il risultato negativo di un Pcr test.

L’Italia è per le Maldive un mercato storicamente importante. Nel 1972 gli italiani sono stati i primi viaggiatori della destinazione e hanno contribuito concretamente allo sviluppo turistico delle Maldive che quest’anno celebrano il Golden Jubilee che segna i 50 anni di turismo nella destinazione. Per rimarcare questo anniversario, numerose sono le attività di marketing e di promozione implementate e pianificate nei prossimi mesi nel mercato come campagne di digital adv sui principali media italiani, co-marketing con partner dell’industria, programmi di e-learning per il trade ed educational per agenti e media.