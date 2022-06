Le Maldive a Fregene: beach tour per Lux* e Sporting Vacanze













Un evento “lux”, inteso come pura luce, che dalla spiaggia di Fregene riflette la magia delle Maldive. È partito lunedì sera il roadshow dedicato al trade Beach Club Tour targato Lux* e Sporting Vacanze, tour operator specializzato in destinazioni da sogno. Tra i cuscini bianchi e i grandi letti a baldacchino del Singita The Miracle Beach gli agenti di viaggi invitati hanno potuto assaporare in anteprima i servizi, le emozioni e le offerte della catena di resort e alberghi mauriziana che, come recita il pay off, “aiuta le persone a celebrare la vita”.

L’occasione è nata grazie alla collaborazione tra i due player per far conoscere e promuovere il Lux* South Ari Atoll Resort & Villas, unica struttura del Gruppo alle Maldive, in un atollo lungo ben due chilometri che offre, allo stesso tempo, relax ma anche divertimento.

«Da diversi mesi avevamo pianificato questi appuntamenti insieme a Denise Cattaneo, responsabile Italia The Lux Collective – spiega Daniela Narici, responsabile sviluppo vendite di Sporting Vacanze – Il sopraggiungere della bella stagione ci ha ispirate ed è nata l’idea di un momento di incontro “pieds dans l’eau” dedicato a un’accurata selezione di importanti agenzie che amino la filosofia dei Lux* Resorts & Hotels. Una partnership sempre più consolidata che vogliamo testimoniare anche in una stagione dell’anno in cui la destinazione Maldive risulta essere meno richiesta e sulla quale stiamo lavorando sempre più in un obiettivo comune di destagionalizzazione del prodotto. Le Maldive in estate significano spiagge meravigliose a disposizione degli ospiti con ampi spazi di visibilità, pricing interessanti e tante occasioni per vivere un’esperienza unica per tutte le età».

«L’obiettivo è cercare di rievocare l’esclusiva, moderna e al tempo stesso rilassata atmosfera che si vive nei beach rouge alle Maldive e Mauritius tipica dei Lux* Resorts & Hotels – aggiunge Denise Cattaneo – A questi si affiancano i ristoranti e lounge bar molto chic e trendy nell’Oceano Indiano, veri “the place to be” dove, non solo si degustano piatti à la carte della cucina mediterranea, ma anche splendidi momenti con musica lounge per l’aperitivo e serate con dj-set, o musica jazz o ancora dopo cena con white o red party. Per questo abbiamo pensato con il nostro frizzante partner Sporting Vacanze di incontrare le agenzie in location che potessero trasportarci proprio là, per “celebrare la vita” in pieno spirito Lux*».

Quale migliore augurio, questo, per un’estate “lighter-brighter” al Lux* South Ari Atoll Resort & Villas con un occhio già proiettato al prossimo Capodanno: per ogni 7 notti prenotate con Sporting Vacanze entro il 31 agosto 2022, una notte viene regalata all’agente di viaggi e accumulata per le sue vacanze nel resort stesso».

Prossimi appuntamenti? Martedì al Lido Beach di Pescara, l’8 giugno alla Capannina di Portonovo ad Ancona, mentre l’ultimo appuntamento è giorno 9 a Marina di Ravenna.