Le Isole Cook verso la riapertura a giugno 2022













Le Isole Cook si apprestano alla riapertura dei confini mondiali per giugno 2022, per tutti i vaccinati ma con isolamento fiduciario. Il ritorno dei turisti è strettamente vincolato alla Nuova Zelanda, con cui le Isole Cook condividono la gestione del sistema sanitario.

Il governo dell’arcipelago della Polinesia Neozelandese ha attuato una serie di misure e strumenti a tutela del visitatore: Cook Safe+ App, Cook Safe Qr code, Cook Islands Promise.

«Sarà una riapertura coerente con gli ultimi due anni di Covid ovvero responsabile verso i visitatori e la popolazione locale – commenta Nick Costantini, gm Southern Europe per Cook Islands Tourism Corporation – Ma sarà anche una riapertura molto attesa dopo la nomination quale destinazione vincitrice del Best in Travel targato Lonely Planet. Un riconoscimento che non vogliamo disattendere, offrendo novità a livello esperienziale molto suggestive legate al tema della sostenibilità e della comunità locale».

«Ora,la nostra priorità è permettere al trade di aggiornarsi costantemente sulle date di riapertura definitive e accedere alle informazioni sulla nuova accessibilità aerea e sui prodotti offerti. La disponibilità per l’estate e per la seconda parte del 2022 è ancora buona; quindi, confido in un discreto ritorno di turisti italiani entro la fine dell’anno», conclude Costantini.