Le Isole Cook varano le prime misure per la riapertura

Uno dei pochi luoghi al mondo che non ha registrato finora nessun caso positivo al Covid-19. Le Isole Cook, nella Polinesia neozelandese, hanno lavorato negli ultimi mesi di isolamento per prepararsi alla riapertura attraverso azioni di marketing e promozione, nonché la creazione di prodotti nuovi per i futuri visitatori.

«Durante questo periodo, l’Ufficio del Turismo è rimasto operativo focalizzando le attività su social media, pubbliche relazioni e sviluppo di nuovi strumenti commerciali che verranno presentati a breve – afferma Nick Costantini, gm Southern Europe per Cook Islands Tourism Corporation – Nel 2021 presenteremo anche nuovi prodotti ed esperienze rivolti a un pubblico di famiglie, viaggiatori del settore lusso e sposi in luna di miele».

L’Ente del Turismo delle Isole Cook sta sviluppando strumenti di marketing per gli agenti di viaggi di tutto il mondo. A breve verrà presentata la “Cook Islands Specialists”, piattaforma di formazione online che offrirà risorse utili ad agenzie e tour operator.

A partire da gennaio 2021, inoltre, “Kia Orana Mondays” verrà offerta al settore trade: ogni lunedì gli agenti di viaggi riceveranno brevi trailer umoristici per approfondire la conoscenza della destinazione.

Per facilitare il lavoro di agenzie e tour operator, infine, verrà presentato “Cooks 360”, strumento virtuale che permetterà di “partire” per la destinazione, visitando i luoghi più belli, le migliori spiagge e strutture ricettive dell’arcipelago, senza lasciare la poltrona di casa o l’ufficio.

Negli ultimi mesi, molti hanno dovuto annullare i propri programmi di matrimonio e luna di miele in tutto il mondo. Le Isole Cook si presentano non solo come destinazione, ma come una vera e propria soluzione per chi cerca un matrimonio “safe” e Covid free, da condividere con amici stretti e i familiari, con una grande riduzione rispetto ai costi normalmente previsti e con un unico referente che organizza il tutto, grazie a un team di professionisti ed esperti. Diverse località dell’arcipelago sono attrezzate per far vivere ai promessi sposi cerimonia e luna di miele.

I visitatori potranno anche fare un nuovo tour delle isole del nord, tra lagune cristalline e quasi disabitate. La compagnia aerea locale Air Rarotonga offre un pacchetto di 3 notti e 4 giorni che prevede, per esempio, la visita alle coltivazioni della famosa “Perla Nera” sull’isola di Manihiki.

Infine, Air Rarotonga ha aggiunto alla sua flotta un Lear Jet, l’unico di tutta la Polinesia: ora è possibile volare con un jet privato attraverso molte delle isole del Pacifico come Fiji, Tonga, Tahiti, Samoa.

Nell’ottica della ripresa nel 2021, l’Ente del Turismo delle Isole Cook presenterà altre novità utili agli agenti, tra cui librerie di immagini e video a 360°, tour di realtà virtuale e la digital community “Kia Orana” con vantaggi riservati agli agenti.

L’Ente conferma il suo impegno mantenendo aperti i propri uffici regionali nell’Europa meridionale e settentrionale, nel Regno Unito, nel Nord America, in Australia e in Nuova Zelanda. In Italia la destinazione ha un sito in italiano e profili sui social network come Facebook e Instagram.

L’arcipelago ha anche una pagina web che include informazioni aggiornate sulle restrizioni di viaggio e raccomandazioni per i visitatori per garantire il controllo della pandemia.