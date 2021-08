Le Isole Cook spingono sul lusso con la Premium Collection













Le Isole Cook affidano al lusso il compito di rilanciare la destinazione nel post Covid e lanciano la Premium Collection, firmata dall’operatore locale Turama Pacific in collaborazione con il vettore domestico Air Rarotonga.

Si tratta di una raccolta di nuovissimi prodotti luxury estremamente ricercati e personalizzabili, in cui il lusso non risiede solo nella scelta di strutture e servizi ma anche nelle esperienze proposte. Si va dal viaggio in jet privato per raggiungere posti come Tahiti, Bora Bora o le Fiji, fino a una selezione di lussuosissime ville e a tour esclusivi a Pukapuka piuttosto che a Tongareva.

«In attesa della riapertura ai viaggiatori europei nel 2022, dopo l’ok alla Nuova Zelanda, la sosta forzata dovuta all’emergenza Covid ha offerto alle Cook la possibilità di sviluppare nuovi itinerari interessantissimi – afferma Nick Costantini, general manager Southern Europe per Cook Islands Tourism Corporation – Le Cook dal 2022 espanderanno i soggiorni di 7-14 notti a Rarotonga e Aitutaki sino a 21-30, includendo fino ad altre 10 isole fra cui Manihiki, Penrhyn e Puka Puka al Nord e Atiu, Mauke e Mangaia a Sud. Al trade italiano verranno distribuiti a breve short video su ogni isola».