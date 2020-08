Le Isole Canarie varano la polizza per i casi di quarantena

Il ministero del Turismo, Industria e Commercio del Governo delle Isole Canarie ha siglato un accordo con Axa Spagna per la sottoscrizione di una polizza di assistenza viaggio che risponda ad eventi legati al Covid-19, tra cui la necessità di prolungare il soggiorno a causa della quarantena. La polizza si applica a tutti i viaggiatori, sia spagnoli sia stranieri, che si recano alle Isole Canarie.

L’accordo è stato firmato dal Ministro del Turismo Yaiza Castilla, in qualità di amministratore delegato dell’ente pubblico Promotur Turismo de Islas Canarias, e dalla società Axa Seguros.

Le Isole Canarie sono la prima Comunità Autonoma della Spagna ad offrire una polizza di assistenza viaggio. Nel caso di positività al Covid-19, questo accordo garantisce la copertura di tutte le spese mediche correlate, il rimpatrio sanitario e l’estensione del soggiorno per la quarantena richiesta dalle norme. Tuttavia, non coprirà i casi di Covid-19 noti prima del viaggio, come stabilito nelle condizioni della polizza assicurativa.

Secondo Yaiza Castilla, con la sottoscrizione di questa polizza, le Isole Canarie compiono un ulteriore passo avanti nel rafforzare e aumentare la sicurezza e la tranquillità dei turisti. Inoltre, il Ministero del Turismo e Axa Spagna concordano sul fatto che l’assicurazione sia un ulteriore incentivo nella scelta dell’arcipelago, che già si distingue per la sua sicurezza sanitaria, da parte dei turisti che stanno decidendo ora la destinazione delle loro vacanze.

Sulla base di questo accordo, Axa metterà a disposizione del Governo delle Isole Canarie una linea telefonica dedicata per occuparsi di qualsiasi circostanza relativa alla polizza.

L’assicurazione entra in vigore questa settimana e sarà inizialmente valida per 12 mesi. Coprirà tutti i visitatori che non sapevano di essere affetti di Covid-19 prima del viaggio e che non hanno un’assicurazione personale a copertura dei costi.