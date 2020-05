Le Isole Canarie rilanciano il turismo con l’app anti contagio

Le Isole Canarie continuano il loro percorso di rilancio del turismo all’insegna della sicurezza: dopo l’annuncio della collaborazione con l’Organizzazione Mondiale del Turismo, l’arcipelago è stato scelto dal governo spagnolo per testare l’efficacia della sua nuova app di tracciamento dei contatti per contrastare la diffusione del Covid-19.

«Siamo già impegnati nello sviluppo del laboratorio globale per il turismo sicuro che verificherà i protocolli identificati dall’Omt – spiega Yaiza Castilla – ministro del Turismo, dell’Industria e del Commercio del governo delle Isole Canarie – Il fatto che il nostro arcipelago sia stato il primo territorio spagnolo selezionato per testare il nuovo sistema di tracciamento Covid è un’ulteriore conferma della sua capacità di riaprire al turismo in sicurezza».

L’applicazione sarà utile per controllare i flussi turistici e potrebbe comportare un aumento della sicurezza sanitaria per i residenti e i visitatori che raggiungeranno le isole. È stata sviluppata seguendo i protocolli definiti a livello europeo ed è quindi in grado di interoperare con sistemi di altri Paesi, garantendo un’elevata libertà di movimento.

L’app di tracciamento utilizzerà il modello DP-3T (Decentralized Privacy-Preserving Proximity) – sviluppato da un team dedicato del Politecnico federale di Losanna di cui fa parte anche la spagnola Carmela Troncoso, responsabile del laboratorio di ingegneria di sicurezza e privacy – e si baserà sul sistema di interoperabilità offerto da Google e Apple.

Questa app sarà in grado di identificare rapidamente i casi secondari che possono insorgere dopo la trasmissione dai casi primari noti al fine di intervenire e interrompere un’eventuale trasmissione successiva. Il tracciamento dei contatti è una misura essenziale per combattere l’epidemia in corso di Covid-19 e uno strumento chiave per la ripartenza del turismo.