Le Hawaii riducono la quarantena obbligatoria a 5 giorni













Nuovo cambio delle regole di ingresso nel Paese per le Hawaii, che già dal 3 gennaio hanno ridotto da 10 a 5 giorni la quarantena obbligatoria per gli arrivi ed eliminato l’obbligo di compilazione del modulo sanitario prima dell’arrivo, come finora previsto dal cosiddetto “Safe Travels Program”, ovvero il protocollo adottato per i visitatori.

Fino alla scorsa settimana, infatti, i turisti dovevano compilare un questionario sul proprio stato di salute 24 ore prima del volo per ricevere un codice QR che potesse ridurre i tempi per i controlli all’arrivo. In base ai nuovi requisiti di ingresso, i visitatori riceveranno un codice QR via email una volta inviate le informazioni di viaggio tramite la piattaforma Safe Travels.

I viaggiatori, però, potrebbero dover affrontare ulteriori restrizioni una volta arrivati ​​alle Hawaii. La contea di Maui, ad esempio, richiede la prova della vaccinazione completa o di un recente test negativo per il coronavirus per entrare in determinati luoghi “ad alto rischio” come bar e ristoranti al coperto. I visitatori potranno comunque cenare all’aperto senza dover dimostrare di essere vaccinati.

«Le nostre regole riflettono le mutevoli condizioni durante questa pandemia in corso e la necessità di proteggere la salute e la sicurezza dei nostri residenti», ha affermato il sindaco dell’isola Michael Victorino in una nota la scorsa settimana.