Le formule di Margò per personalizzare la vacanza

Ora che la maggior parte dei Paesi del Mediterraneo ha riaperto i confini e si può finalmente tornare a viaggiare, l’unica accortezza dovrà essere fare attenzione a quali siano le disposizioni e le misure messe in atto dai diversi Paesi per i viaggiatori provenienti dall’Italia.

Arrivano in agenzia e online le nuove pubblicazioni di Margò dedicate al Mar Mediterraneo e all’Atlantico. Fiore all’occhiello dell’offerta del tour operator sono le formule Eat Around, Night Out e Destination Card, che quest’anno si ampliano grazie all’inserimento di Easy Meal che permette di scegliere liberamente se pranzare o cenare in hotel e in caso in cui in uno o più giorni non si consumi alcun pasto, lo stesso potrà essere recuperato.

Con la formula Eat Around, i viaggiatori potranno assaporare i sapori e i profumi locali ogni sera in un ristorantino diverso, tra quelli selezionati dai controller Margò. Il tutto a un prezzo speciale, fisso e garantito, grazie ai voucher che possono essere acquistati in agenzia prima della partenza oppure direttamente in destinazione.

La formula Destination Card è una carta servizi, acquistabile in agenzia di viaggi al prezzo di 10 euro e si ritira dall’assistente Margò una volta arrivati a destinazione, che consente di noleggiare mezzi, fare escursioni o shopping, visitare musei ed entrare a festival ed eventi a prezzi speciali.

Night Out è la formula che, grazie a un voucher consegnato in loco dall’assistente, consente l’ingresso ai migliori locali, alle discoteche più trendy del momento, gli spettacoli più significativi, le serate più coinvolgenti e le propone gratuitamente o a prezzi incredibilmente convenienti.

«Con i nostri super poteri vogliamo dare un valore aggiunto alle nostre proposte di viaggio potenziando, anno su anno, ogni tassello che compone un viaggio: il food, il divertimento, la cultura e le escursioni», ha dichiarato Alessandro Gandola, business unit director di Margò.