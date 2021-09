Le Filippine tornano in pista con la campagna “More Fun Awaits”













“More fun Awaits”– “Più divertimento ti aspetta” . Questo il claim della nuova campagna di comunicazione con cui le Filippine si preparano al ritorno dei viaggiatori internazionali. Obiettivo del Dipartimento del Turismo è di preparare il terreno e rafforzare il posizionamento delle Filippine come destinazione turistica nel mercato globale, una volta che i viaggi leisure internazionali verso il paese riprenderanno.

La campagna, propone dei nuovi prodotti e i circuiti turistici, sviluppati in partnership con attori della filiera turistica, che saranno proposte ai viaggiatori una volta che si potrà tornare ad una nuova normalità. Il focus, inoltre, è su tutte quelle destinazioni che vantano procedure e protocolli specifici di prevenzione e sicurezza, e che saranno tra le prime a poter essere visitate.

Non soltanto sole, mare, e spiagge- per le quali il paese è famoso: la campagna punta i riflettori anche su nuovi e migliorati tour in bicicletta, circuiti subacquei, circuiti turistici gastronomici, escursioni e trekking, e musei all’aperto attraverso percorsi storici e culturali, per adattarsi ad un nuovo tipo di domanda turistica.

Tra le più interessanti novità di questa strategia di comunicazione, il coinvolgimento della popolazione stessa, tramite un’attività di crowdsourcing che invita i filippini a diventare guide turistiche della loro città natale, e pubblicare i propri tour virtuali sui social media, condividendo le proprie foto delle destinazioni, delle attività o dei piatti consigliati, usando l’hashtag #MoreFunAwaits. I video selezionati verranno condivisi nelle pagine social ufficiali dell’Ente. Largo spazio sarà dato a tutti coloro che sono impiegati nel settore turistico e che, a causa della pandemia, hanno fronteggiato difficoltà e battute di arresto nell’ultimo periodo.

Previsto anche un nuovo sito web che contiene video dei più bei scenari del paese, articoli di viaggio e infografiche per invogliare i turisti a considerare le Filippine come la loro prossima destinazione di viaggio in Asia.

Attualmente, l’ingresso di stranieri nelle Filippine è consentito previo possesso di visto d’ingresso, prenotazione in una struttura di quarantena accreditata, tampone obbligatorio durante la quarantena per accertare l’assenza di infezione da Covid-19. I giorni di quarantena previsti dipendono dal paese di arrivo (per l’Italia sono 10).