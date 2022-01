Le Filippine si promuovono ai buyer italiani con un workshop online













Si è appena concluso il “Philippines Online Workshop”, l’evento online organizzato dal Dipartimento del Turismo delle Filippine, in collaborazione con la compagnia aerea Cathay Pacific, che ha permesso incontri one to one tra buyer italiani ed espositori filippini.

Oltre all’Ente del turismo e alla compagnia aerea partner, hanno preso parte al workshop diversi operatori della destinazione, tra cui Annset Holidays, Baron Travel Corporation, Intas Destination Management, Ten Knots Development Corp – El Nido Resort, Travelexperts, Travelite Travel and Tours Co., Uni-Oriented Travel, Blue Horizons, Sharp Travel Service Phils, che hanno effettuato diversi appuntamenti, a testimonianza dell’alto livello di interesse per la destinazione tra gli addetti ai lavori.

Tra le varie personalità intervenute al workshop, anche Gerard Panga, Tourism Attaché presso la sede di Londra del Philippine Department of Tourism (Dot), che ha condiviso qualche dato sulla situazione Covid del Paese: «Siamo consapevoli che è nostra precisa responsabilità garantire un soggiorno sicuro ai futuri viaggiatori e per mantenere fede a questa promessa Dot si sta spendendo al massimo nella campagna vaccinale della propria forza lavoro; alla fine del 2021 abbiamo raggiunto una soglia di vaccinati pari all’88,38%, su una base di ben 325.489 individui impiegati nel settore del turismo».

Per il 2022, in attesa che si possa tornare a viaggiare nelle Filippine, il Dipartimento del Turismo delle Filippine (rappresentato in Italia dall’agenzia di marketing e comunicazione Interface Tourism Italy) sono previsti molti altri eventi simili di formazione e aggiornamento per la filiera turistica italiana.

Il 2021 è stato anche un anno di importanti riconoscimenti internazionali per le Filippine, tra cui Best Diving Destination agli ultimi World Travel Awards, il Best Tourism Village Award dell’Unwto per il villaggio di Brgy. Bojo in Aloguinsan vicino a Cebu, con il, mentre il video “Have A Safe Trip, Pinas” presentato dall’Ente è stato considerato uno dei migliori video per la categoria “Storie Eccezionali di Turismo Sostenibile” della Tourism Video Competition 2021.

Dal 14 al 16 marzo marzo, invece, riflettori puntati su Manila che ospiterà il prossimo World Travel & Tourism Council Global Summit.